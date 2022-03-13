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ROSÉ代言Tiffany新照出爐 黑絲襪美腿這角度辣翻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告幕後花絮。圖／Tiffany提供

全球當紅韓流女團BLACKPINK，成員ROSÉ去年成為紐約珠寶品牌Tiffany & Co.的全球品牌代言人，日前為Tiffany HardWear系列拍攝的第二波廣告曝光！由時尚攝影大師Mario Sorrenti掌鏡的這系列影像於紐約市取景，再次展現這位小天后於2021年擔綱的Tiffany HardWear廣告中洋溢的格調和活力。 ROSÉ在廣告中戴上系列經典作品，流光璀璨的閃鑽珠寶，展現她魅力四射的獨特風格。

Tiffany HardWear系列是品牌於2017年推出的設計，扣環造型源自一款Tiffany Archive古典珍藏庫中1971年設計的手鍊，工業風造型洋溢紐約市的前衛魅力與都會街頭的叛逆氣息，成為Tiffany經典珠寶系列之一。ROSÉ在廣告中不僅配戴Tiffany HardWear系列經典的鑲鑽款式，更搶先戴上即將於7月推出的全新18k玫瑰金扣環鑲鑽項鍊和手鍊，以及多款11月才會發表的全鑲鑽款式。

Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，47萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金鍊結設計項鍊，47萬8,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，33萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K金垂墜球形與鎖扣雙圈手鍊，33萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽耳環，45萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽耳環，45萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計鑲鑽項鍊，204萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鏈結設計鑲鑽項鍊，204萬5,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告幕後花絮。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽手環，66萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽手環，66萬元。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co.全球品牌代言人BLACKPINK成員ROSÉ拍攝全新Tiffany HardWear系列廣告。圖／Tiffany提供

Tiffany 廣告 紐約

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