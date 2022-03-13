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蕭亞軒賞寶格麗 隨便戴就是500克拉的上億項鍊！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BVLGARI MAGNIFICA系列MEDITERRANEAN QUEEN頂級帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石項鍊 頂級鉑金項鍊，鑲嵌枕形切割莫三比克帕拉依巴碧璽主石重約153.91克拉、帕拉依巴碧璽、祖母綠、鑽石，1億3,163萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列MEDITERRANEAN QUEEN頂級帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石項鍊 頂級鉑金項鍊，鑲嵌枕形切割莫三比克帕拉依巴碧璽主石重約153.91克拉、帕拉依巴碧璽、祖母綠、鑽石，1億3,163萬4,000元。圖／寶格麗提供

日前女星蕭亞軒於個人Instagram分享自己配戴義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）華麗的高級珠寶照片，簡單的白色針織衫，就能顯出過人的女王氣勢。除了配戴巴洛克古典風的珍珠與彩寶頸鍊、頂級鑽石與祖母綠項鍊，還有一款名為「地中海女王」Mediterranean Queen頂級帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石項鍊，價值上億，上面5顆巨大的藍綠色寶石「帕拉依巴碧璽」更重達500克拉，果然是天后才撐得起的頂級奢華。

原來蕭亞軒是去參觀鑑賞義大利寶格麗的MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕表展。這是品牌有史以來價值最高的頂級珠寶系列，來台展出的350件展品總價值逾80億元，呼應MAGNIFICA在義大利文中就意思：壯麗。也因此，本次登台展出作品中就有數十件價值上億的作品，包括蕭亞軒在IG上配戴的Mediterranean Queen項鍊，項鍊的枕形切割主石重達153.91克拉，5顆晶瑩透徹的寶石聚在一起，刻劃的是地中海碧海藍天的波光粼粼美景。

蕭亞軒在自己IG分享配戴寶格麗高級珠寶的照片。圖／摘自IG @hsiaoelva
蕭亞軒在自己IG分享配戴寶格麗高級珠寶的照片。圖／摘自IG @hsiaoelva
蕭亞軒在自己IG分享配戴寶格麗高級珠寶的照片。圖／摘自IG @hsiaoelva
蕭亞軒在自己IG分享配戴寶格麗高級珠寶的照片。圖／摘自IG @hsiaoelva
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆圓形蛋面切割哥倫比亞祖母綠重約11.25克拉、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級祖母綠與鑽石項鍊，鉑金鑲嵌1顆圓形蛋面切割哥倫比亞祖母綠重約11.25克拉、祖母綠、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌鋯石、1顆枕形切割斯里蘭卡藍寶石重約3.07克拉、Akoya珍珠、藍寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
BVLGARI MAGNIFICA系列頂級藍寶石與鑽石項鍊，玫瑰金鑲嵌鋯石、1顆枕形切割斯里蘭卡藍寶石重約3.07克拉、Akoya珍珠、藍寶石、鑽石。圖／寶格麗提供
蕭亞軒在自己IG分享配戴寶格麗高級珠寶的照片。圖／摘自IG @hsiaoelva
蕭亞軒在自己IG分享配戴寶格麗高級珠寶的照片。圖／摘自IG @hsiaoelva
蕭亞軒在自己IG分享配戴寶格麗高級珠寶的照片。圖／摘自IG @hsiaoelva
蕭亞軒在自己IG分享配戴寶格麗高級珠寶的照片。圖／摘自IG @hsiaoelva

義大利 珠寶 女王

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