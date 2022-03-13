蕭亞軒賞寶格麗 隨便戴就是500克拉的上億項鍊！
日前女星蕭亞軒於個人Instagram分享自己配戴義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）華麗的高級珠寶照片，簡單的白色針織衫，就能顯出過人的女王氣勢。除了配戴巴洛克古典風的珍珠與彩寶頸鍊、頂級鑽石與祖母綠項鍊，還有一款名為「地中海女王」Mediterranean Queen頂級帕拉依巴碧璽、祖母綠與鑽石項鍊，價值上億，上面5顆巨大的藍綠色寶石「帕拉依巴碧璽」更重達500克拉，果然是天后才撐得起的頂級奢華。
原來蕭亞軒是去參觀鑑賞義大利寶格麗的MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕表展。這是品牌有史以來價值最高的頂級珠寶系列，來台展出的350件展品總價值逾80億元，呼應MAGNIFICA在義大利文中就意思：壯麗。也因此，本次登台展出作品中就有數十件價值上億的作品，包括蕭亞軒在IG上配戴的Mediterranean Queen項鍊，項鍊的枕形切割主石重達153.91克拉，5顆晶瑩透徹的寶石聚在一起，刻劃的是地中海碧海藍天的波光粼粼美景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言