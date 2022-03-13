春花盛放 梵克雅寶與法國藝術家打造期間限定珠寶花園
珠寶設計深受大自然啟發的法國品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將再度與2017年榮獲Grand Prix Design Parade Toulon大獎的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet攜手合作，於下週3月18日起至3月27日止，把微風信義旗艦店變成一做洋溢著浪漫春日氣息的詩意花園，為暖意漸深的台北和雲端世界捎來春天的繽紛與喜悅。
Alexandre Benjamin Navet此次為梵克雅寶創作的概念有別以往，在微風信義旗艦店最具代表性的菱形珠寶盒外牆上，妝點繽紛色彩及活潑動人的春日蝴蝶，並延伸至百貨商場內的梵克雅寶旗艦店牆面：Alexandre Benjamin Navet匠心獨具的花卉自然圖騰，各式鉛筆和油棒畫掛畫、翩然飛舞的蝴蝶、繽紛的花器，為訪客帶來全新的視覺饗宴。現場還能透過AR擴增實境傳，將讓翩翩蝴蝶為好友捎來春日消息。品牌也同時宣布官方LINE帳號正式上線，加入好友即可獲得Alhambra主題限定手機桌布，自即日起至2022年3月31日止。
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