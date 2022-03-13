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春花盛放 梵克雅寶與法國藝術家打造期間限定珠寶花園

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Two Butterfly鑽石戒指、Two Butterfly吊墜，搭配法國藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫，帶來滿滿的浪漫春意。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Two Butterfly鑽石戒指、Two Butterfly吊墜，搭配法國藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫，帶來滿滿的浪漫春意。圖／梵克雅寶提供

珠寶設計深受大自然啟發的法國品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），將再度與2017年榮獲Grand Prix Design Parade Toulon大獎的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet攜手合作，於下週3月18日起至3月27日止，把微風信義旗艦店變成一做洋溢著浪漫春日氣息的詩意花園，為暖意漸深的台北和雲端世界捎來春天的繽紛與喜悅。

Alexandre Benjamin Navet此次為梵克雅寶創作的概念有別以往，在微風信義旗艦店最具代表性的菱形珠寶盒外牆上，妝點繽紛色彩及活潑動人的春日蝴蝶，並延伸至百貨商場內的梵克雅寶旗艦店牆面：Alexandre Benjamin Navet匠心獨具的花卉自然圖騰，各式鉛筆和油棒畫掛畫、翩然飛舞的蝴蝶、繽紛的花器，為訪客帶來全新的視覺饗宴。現場還能透過AR擴增實境傳，將讓翩翩蝴蝶為好友捎來春日消息。品牌也同時宣布官方LINE帳號正式上線，加入好友即可獲得Alhambra主題限定手機桌布，自即日起至2022年3月31日止。

Two Butterfly耳環，黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石，65萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Two Butterfly耳環，黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石，65萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Two Butterfly Between the Finger指間戒，黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石，65萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Two Butterfly Between the Finger指間戒，黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石，65萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole 黃K金鑲鑽Between the Finger指間戒，30萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole 黃K金鑲鑽Between the Finger指間戒，30萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖／梵克雅寶提供
Two Butterfly吊墜，黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石，30萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Two Butterfly吊墜，黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石，30萬6,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole 5花黃K金鑲鑽手鍊，31萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Frivole 5花黃K金鑲鑽手鍊，31萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Two Butterfly耳環、Two Butterfly Between the Finger指間戒及Marguerite Secrète腕表，搭配法國藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫，捎來春天的訊息。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Two Butterfly耳環、Two Butterfly Between the Finger指間戒及Marguerite Secrète腕表，搭配法國藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫，捎來春天的訊息。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖／梵克雅寶提供
法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Two Butterfly胸針、Sweet Alhambra蝴蝶手鍊及Frivole手鐲，搭配法國藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫，捎來春天的訊息。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Two Butterfly胸針、Sweet Alhambra蝴蝶手鍊及Frivole手鐲，搭配法國藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫，捎來春天的訊息。圖／梵克雅寶提供

微風 法國 珠寶

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