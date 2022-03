春花盛放 梵克雅寶與法國藝術家打造期間限定珠寶花園

珠寶設計深受大自然啟發的法國品牌梵克雅寶(Van Cleef & Arpels),將再度與2017年榮獲Grand Prix Design Parade Toulon大獎的法國藝術家Alexandre Benjamin Navet攜手合作,於下週3月18日起至3月27日止,把微風信義旗艦店變成一做洋溢著浪漫春日氣息的詩意花園,為暖意漸深的台北和雲端世界捎來春天的繽紛與喜悅。

Alexandre Benjamin Navet此次為梵克雅寶創作的概念有別以往,在微風信義旗艦店最具代表性的菱形珠寶盒外牆上,妝點繽紛色彩及活潑動人的春日蝴蝶,並延伸至百貨商場內的梵克雅寶旗艦店牆面:Alexandre Benjamin Navet匠心獨具的花卉自然圖騰,各式鉛筆和油棒畫掛畫、翩然飛舞的蝴蝶、繽紛的花器,為訪客帶來全新的視覺饗宴。現場還能透過AR擴增實境傳,將讓翩翩蝴蝶為好友捎來春日消息。品牌也同時宣布官方LINE帳號正式上線,加入好友即可獲得Alhambra主題限定手機桌布,自即日起至2022年3月31日止。 Two Butterfly耳環,黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石,65萬5,000元。圖/梵克雅寶提供 Two Butterfly Between the Finger指間戒,黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石,65萬5,000元。圖/梵克雅寶提供 Frivole 黃K金鑲鑽Between the Finger指間戒,30萬7,000元。圖/梵克雅寶提供 法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖/梵克雅寶提供 Two Butterfly吊墜,黃K金與白K金鑲嵌綠松石與鑽石,30萬6,000元。圖/梵克雅寶提供 Frivole 5花黃K金鑲鑽手鍊,31萬5,000元。圖/梵克雅寶提供 模特兒配戴Two Butterfly耳環、Two Butterfly Between the Finger指間戒及Marguerite Secrète腕表,搭配法國藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫,捎來春天的訊息。圖/梵克雅寶提供 法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖/梵克雅寶提供 法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖/梵克雅寶提供 法國藝術家Alexandre Benjamin Navet為梵克雅寶創作的插畫。圖/梵克雅寶提供 模特兒配戴Two Butterfly胸針、Sweet Alhambra蝴蝶手鍊及Frivole手鐲,搭配法國藝術家Alexandre Benjamin Navet插畫,捎來春天的訊息。圖/梵克雅寶提供