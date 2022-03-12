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張大春「我的老台北」獲選梁實秋散文大師獎優選

聯合報 / 記者袁世珮／台北即時報導

作家張大春書寫老故事、舊人情的「我的老台北」，獲選第34屆梁實秋文學獎散文大師獎優選，評審師範大學國文學系教授徐國能在推薦語中指出，「我的老台北」是小說家的散文，介乎真幻之間的悠悠回憶。

張大春去年出版的作品「我的老台北」，意不在懷舊，也不宥於特定的某個場景，而是人生中一段段的痕跡，紀錄了一個不會再現的時代。這一點感動讀者，徐國能在評審推薦語中說，閱讀張大春的文字，看到城市與時代的變遷，所以透過書看到的是「當時整體心靈的風景」。

其次，徐國能看到張大春營構篇章的巧思，即使寫的是身邊人物，但採取的是冷眼靜觀的筆調，反而隱含了知識分子的感慨。屬於同輩人的徐國能更從書中領受到「相思和無盡緬懷」。

頒獎典禮已於12日在國家圖書館舉行。本屆由國內知名作家、學者與各大出版社總編輯組成的評選委員，從國內外61本著作中，評選出優選者，散文首獎是楊渡的「未燒書」，同時入選散文大師獎優選者還包括周芬伶「雨客與花客」、董橋「文林回想錄」與韓麗珠「半蝕」。

張大春 圖書館

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