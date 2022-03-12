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黑色狗狗駕到！MB&F HM10鬥牛犬黑色塗裝活力十足

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
MB&F Horological Machine N.10 Bulldog「鬥牛犬」腕表，微噴砂的精鋼表殼將呈現閃亮的黑色，並搭配藍色或紅色PVD塗層的時間半圓形轉盤，訂價380萬元，各限量8只。圖 / MB&F提供
MB&F Horological Machine N.10 Bulldog「鬥牛犬」腕表，微噴砂的精鋼表殼將呈現閃亮的黑色，並搭配藍色或紅色PVD塗層的時間半圓形轉盤，訂價380萬元，各限量8只。圖 / MB&F提供

每一隻寵物都是生命，是生命，就會有相聚和不得不的告別。相較之下，如果圈養一只…手上的機械寵物呢？獨立製表品牌MB&F推出一只最新的Horological Machine N.10 Bulldog「鬥牛犬」腕表，只要定時保養，便能成為生命中珍貴的「夥伴」、長長久久。

由鈦金屬、玫瑰金或微噴砂黑色PVD塗層精鋼打造的緊湊身體，並以藍寶石水晶鏡面、閃亮點綴。在透明的弧形藍寶石水晶內，兩個鋁製的時間顯示轉盤宛如這只鬥牛犬的明亮大眼，緊盯著時間而轉動，左右眼並分別顯示了時間與分鐘；由301個零件連動組合而成的手動上鍊機芯，並具備了飛行平衡擺輪搭配四枚傳統調節螺絲，懸浮在半圓形表盤上，也像是狗狗的身體而大腦，充滿旺盛活力、時刻運作。

事實上，HM 10手上鍊機芯堪稱MB&F一路以來的智慧結晶，飛行的平衡擺輪結構，在2011年Legacy Machine N°1中首度亮相，並成為品牌的高辨識度結構；而相當罕見、半圓形的時間顯示則首見於Horological Machine N°3表款的雙圓錐小時與分鐘顯示。值得一提的是，HM10的機芯並具備45小時動力儲存，並將由宛如鬥牛犬下巴的絞鍊造型，用以顯示動力儲存狀態：當「狗狗」的「下巴」完全開闔時，這並不是他進入睡眠狀態，而是：該為手表上鍊了！

連結表帶的四個支柱，像是鬥牛犬結實有力的小腿，帶來與奇特外型呈反差的舒適配戴感。微噴砂的精鋼表殼將呈現閃亮的黑色，並搭配藍色或紅色PVD塗層的時間半圓形轉盤，不用牽繩、不用飼料，只需要定期為「它」上鍊，訂價380萬元，各限量8只。

連結表帶的四個支柱，像是鬥牛犬結實有力的小腿，帶來與奇特外型呈反差的舒適配戴感。圖 / MB&F提供
連結表帶的四個支柱，像是鬥牛犬結實有力的小腿，帶來與奇特外型呈反差的舒適配戴感。圖 / MB&F提供
由301個零件連動組合而成的手動上鍊機芯，並具備了飛行平衡擺輪搭配四枚傳統調節螺絲，懸浮在半圓形錶盤上。圖 / MB&F提供
由301個零件連動組合而成的手動上鍊機芯，並具備了飛行平衡擺輪搭配四枚傳統調節螺絲，懸浮在半圓形錶盤上。圖 / MB&F提供
MB&F Horological Machine N.10 Bulldog「鬥牛犬」腕表，由鈦金屬、玫瑰金或微噴砂黑色PVD塗層精鋼打造的緊湊身體，並以藍寶石水晶鏡面、閃亮點綴。圖 / MB&F提供
MB&F Horological Machine N.10 Bulldog「鬥牛犬」腕表，由鈦金屬、玫瑰金或微噴砂黑色PVD塗層精鋼打造的緊湊身體，並以藍寶石水晶鏡面、閃亮點綴。圖 / MB&F提供

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