Burberry 2022秋冬大秀英倫再定義 閃亮前衛的嶄新姿態

睽違兩年之後，Burberry再度舉行了現場的2022秋冬倫敦時裝秀，品牌全球創意總監Riccardo Tisci並以「歸屬」一字為原點，帶出他對相聚、身份認同、社群與團結，更有對倫敦這座城市的歌頌。而包含蘇格蘭格紋、長風衣、百摺裙、英式橄欖球長T恤經典元素也紛紛被拆解重組，企圖探索「英國認同」的二元性與多重可能。

「...我希望能夠藉由這一季的系列...不僅要歌頌人們的相聚，還要歌頌這座讓我們相聚在一起的城市；這裡是 Burberry 立足與成長茁壯的地方。對我來說，倫敦是一個充滿夢想的城市，這裡遍地皆有其文化底蘊，將來自不同背景的人們與超越界限的態度凝聚起來，追求無限的潛力。」Riccardo Tisci如斯表示。

今年的秀場選定位於倫敦市中心Westminster中央禮堂，並以原有結構的圓頂天花板和管風琴結合上品牌經典的棕色佈置。伸展台被改造成了一處高級餐廳，任模特兒穿梭於白色「餐桌」上，伴隨著腳邊的玻璃酒杯、調味罐，趣味橫生。同時Burberry並重申了身為社會企業的責任，品牌強調時裝秀與各項活動都將獲得碳中和認證，並透過Burberry Regeneration Fund基金，以完成根據其業務足跡訂定的碳補償與碳回饋專案組合。

包含超模凱特摩絲（Kate Moss）、「黑珍珠」納歐咪（Naomi Campbel）、名演員亞當崔佛（Adam Driver）都出席的這場大秀中，Burberry從品牌的資料文獻中挖寶，將戰馬騎士設計（Equestrian Knight）改造成當代的時髦風格，進而在城市與郊野、華麗與龐克間，找到閃亮而前衛的嶄新姿態、闊步向前。

英倫經典的長大衣被拆構再重組，原本象徵防風、英式氣息的輪廓，時而「轉生」成平口的連身長洋裝，時而結合上百摺結構。至於是將甜美注入了強硬、或是在陽剛裡賦予了柔美？則端看個人觀點。對比撞色的圓點也是設計亮點，正面七分及膝、背面及地的亮色系長裙，讓幹練、優雅化為同套造型的一體兩面。男裝的40套造型裡，超高腰、上緣及胸的長褲則讓人難以忽視，遊走於正裝與藍領工作服中，甚至一度讓人聯想到女性的平口連身長裙，並和長袖襯衫或英式橄欖球長T恤，組合成非典型的英式風格。