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百達翡麗2022珍稀工藝展「日內瓦湖上的王子」唯美現身

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
百達翡麗2022珍稀工藝展，將對公眾開放參觀，並可自3月28日起於官方網站Patek.com開放預約。圖 / 翻攝自百達翡麗官方網站
百達翡麗2022珍稀工藝展，將對公眾開放參觀，並可自3月28日起於官方網站Patek.com開放預約。圖 / 翻攝自百達翡麗官方網站

隨著2022年首個大型鐘表展會「鐘表與奇蹟」表展（Watches & Wonders）將在三月底進行，瑞士頂級鐘表品牌百達翡麗（Patek Philippe）也宣布：將自4月6日至23日，在品牌位於日內瓦Rue du Rhône的百達翡麗沙龍展出近60款珍稀工藝作品，一次彙集大明火掐絲琺瑯、微縮琺瑯彩繪、金箔雕花琺瑯、錫釉瓷上的細木鑲崁等多種工藝，宛如一次鐘表史500年的裝飾美學縮影。

近60件展品將包含15款圓頂座鐘、9款袖珍圓頂座鐘、10枚懷表與25款腕表，精銳盡出。展前釋出亮點之一包含了一件型號995/130G-001的天鵝懷表，則聚焦於「日內瓦湖上的王子」。天鵝是優雅、愛與忠誠，更是日內瓦的象徵。細木鑲嵌的工藝家，共使用多達223個單片與30個極小內嵌，將羽毛澎鬆潔白的質地，拍動雙翼時的瞬間，以帶有油畫印象的古典質感擬真呈現。

而另一款型號20118M的Bol d’Or圓頂座鐘同樣美不勝收，座鐘以金球Bol d’Or帆船賽為靈感，並將百達翡麗榮譽主席菲力斯登（Philippe Stern）在賽事中7度奪冠的年份如1985、1984、1992、1980...悉數收納在縮影琺瑯彩繪中、錯落有致；而混合64種半透明或不透明的釉色，復以掐絲琺瑯的技法，將日內瓦湖畔的魔幻夕陽景致、漫天海鷗的愜意，更有Philippe Stern的愛船Altaïr，巧妙重現。

這項珍稀工藝展的舉辦地點位於日內瓦的百達翡麗沙龍中，這古色古香的建築最後一次修復已是在2004年至2006年期間，除了來自巴黎的Maison Baguès壯闊、獨創的枝形吊燈為空間賦予了光潔視野，挑高的空間裝潢、覆以深色木材與馬臀皮革的細節，更讓人聯想到美好年代（belle epoque），甚至二樓VIP包廂還可遠眺日內瓦湖畔美景，心曠神怡。

四月在此舉辦的2022珍稀工藝展將對公眾開放參觀，入場時間為每日早上11時至下午6點，並可自3月28日起，於官方網站Patek.com開放預約。同時為向另一個偉大的藝術城市巴黎致意，展覽再將於五月移師重新翻修過的巴黎藝術館Rue du Faubourg Saint-Honoré 85展出，展期則為2022年5月14日開始、直至22日結束。

型號995/130G-001的天鵝懷表，黑色琺瑯面盤上具有立體的白金時標與指針，表冠再飾有一顆凸圓形的錳鋁榴石約0.44克拉。圖 / 百達翡麗提供
型號995/130G-001的天鵝懷表，黑色琺瑯面盤上具有立體的白金時標與指針，表冠再飾有一顆凸圓形的錳鋁榴石約0.44克拉。圖 / 百達翡麗提供
型號20118M的Bol d’Or圓頂座鐘，以聞名的帆船賽事為靈感、浪漫詩意。圖 / 百達翡麗提供
型號20118M的Bol d’Or圓頂座鐘，以聞名的帆船賽事為靈感、浪漫詩意。圖 / 百達翡麗提供
日內瓦湖面的稀疏倒影、天鵝羽毛的潔白與鬆軟，都在細木鑲嵌工藝的加持下、古典呈現。圖 / 百達翡麗提供
日內瓦湖面的稀疏倒影、天鵝羽毛的潔白與鬆軟，都在細木鑲嵌工藝的加持下、古典呈現。圖 / 百達翡麗提供
百達翡麗榮譽主席菲力斯登（Philippe Stern）在賽事中7度奪冠的年份亦寫入了縮影琺瑯彩繪中、別具意義。圖 / 百達翡麗提供
百達翡麗榮譽主席菲力斯登（Philippe Stern）在賽事中7度奪冠的年份亦寫入了縮影琺瑯彩繪中、別具意義。圖 / 百達翡麗提供
沙龍中的照明由巴黎Maison Baguès的雄偉原創枝形吊燈點亮，古典華美、明亮大器。圖 / 翻攝自百達翡麗官方網站
沙龍中的照明由巴黎Maison Baguès的雄偉原創枝形吊燈點亮，古典華美、明亮大器。圖 / 翻攝自百達翡麗官方網站
近60件展品將包含15款圓頂座鐘、9款袖珍圓頂座鐘、10枚懷表與25款腕表，於百達翡麗位於日內瓦的沙龍公開展出。圖 / 翻攝自百達翡麗官方網站
近60件展品將包含15款圓頂座鐘、9款袖珍圓頂座鐘、10枚懷表與25款腕表，於百達翡麗位於日內瓦的沙龍公開展出。圖 / 翻攝自百達翡麗官方網站

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