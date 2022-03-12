台北亞都優雅相遇！「著侍女服留影巴賽麗」住房新體驗

想回溯經典重現美好？台北亞都麗緻大飯店4月起將以「與優雅相遇，留影巴賽麗住房專案」重溯1930年代歐洲的繁華盛世，遊客可體驗穿著歐洲百年前傳統侍女制服、連身花邊圍裙、頭戴小摺帽留影於巴賽麗廳ArtDeco一隅，仿若時光倒流。此專案加贈法式復刻經典名菜套餐，兩天一夜每房6,800元。

台北亞都麗緻大飯店30年前就遠赴法國取經，並以1930法國美好年代為藍本的Brasserie、開創今日的巴賽麗廳La Brasserie 。源自19世紀美好年代，當時巴黎居民過著富庶安逸的生活；而於此同時，受當時工業文化所興起的機械美學影響，Art Deco風格融合了機械式的、幾何的、純綷裝飾的線條，色彩上強烈對比為其特徵，並選用金屬、玻璃等，創造新的形式展現空間或建築美學。

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie內融入了該年代經典的線條、色彩與材質，座席之間閃耀著黃金色澤的黃銅欄杆、褚紅色皮製沙發，牆面布滿空間鏡面，反射出一層層多重空間，產生光影迷離效果，也交錯著時代華麗傳奇戲碼。

廳內侍者的制服，也常引得消費者爭相合影，這套服裝看似質樸典雅，卻需花上30分鐘方能整裝完畢。19世紀末期的歐洲，權貴之家擁有龐大的侍女組織，他們各司其職、依服務的空間穿著也有所不同，其中最為高尚的客廳女僕，工作職掌為接待訪客，是唯一被允許可以與客人寒暄對話的侍女階級，得體應對之外、穿著打扮亦比其他女僕更顯華麗。

巴賽麗廳典雅制服起源於維多利亞時代的侍女文化，全身黑衣裙、身上套著白色連身為裙兜，頭上別有花邊小摺帽，身後交叉打著白色蝴蝶結，讓人頗有時光倒流之感。