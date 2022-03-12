隨機抽「對中6碼享5折」！台北花園加碼早餐買一送一

疫情趨緩，台北花園大酒店在3月餐飲淡季，大手筆推出加碼活動。即日起至3月31日，饗聚廚房推出3月限定加碼，身分證對中，最高享自助餐免費吃；另有星級飯店早餐買一送一，以及花比麵包坊指定品項第二件5折等優惠。

饗聚廚房為多國自助百匯，3月限定加碼，民眾於平假日午餐時段用餐即可免費參加，當日現場抽獎箱隨機抽出0到9共6個數字，並於每日中午12點公布，用餐者身分證數字對中4碼享8折優惠，5碼7折、6碼5折，對中6碼加碼再抽出一顆，只要與身分證末碼相同，立即享有一客免費，平日午餐699元+10%，假日午餐899元+10%。

即日起至3月31，於早餐時段用餐，也可享早餐買一送一，成人每位550元+10%，兩人同行買一送一折扣後每人330元。早餐除豐盛多樣化的中西式餐點，餐檯更新增艋舺經典特色小吃，像是鮮味魷魚羹、老台味肉粥、香醇涮嘴的古早味米粉湯等。

花比麵包坊即日起至3月14日，也限時一周祭出指定品項第二件5折，每日隨機精選多款人氣品項，售價30元起。

台北花園大酒店饗聚廚房

台北市中正區中華路二段1號