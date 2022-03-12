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《三十九》孫藝真「眼淚製造機」神演技逼哭觀眾 優雅知性穿搭也是美哭

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
孫藝真在《三十九》以奢華包款表現知性優雅。圖／截自Netflix
孫藝真在《三十九》以奢華包款表現知性優雅。圖／截自Netflix

因韓國總統大選停播一周的《三十九》，讓孫藝真（孫藝珍）的粉絲們望穿秋水，上集停留在她為了捍衛好友田美都短暫的幸福，不惜向李茂生太太下跪、暈厥的神演技，看得網友們都跟著哭了，這次「孫仙」照顧男友妹妹的心情、守護病重朋友的友情，各種暖心舉措成了《三十九》的眼淚製造機，而她出眾的各式穿搭，在端莊中有沈穩、大器的品味，也符合角色的設定。

陪伴田美都回老家去看看爸媽的場景，孫藝真穿了TORY BURCH針織外套、Polo RALPH LAUREN灰色針織衫、韓牌MAGPIE的駝色長裙，金色耳環也來自韓牌DOROCY，配襯的包款則是瑞士品牌BALLY。這款咖啡色的B-CHAIN Beckie半月包，包釦源自2020年全新設計的B-CHAIN釦環，以品牌歷史檔案庫中的金屬裝飾Ｂ字logo重新設計，包身為牛皮材質，實用簡約的輪廓，散發典雅氣息，春夏新色還包括淺藍、淺棕，顯得更為輕盈。

另外，男主角延宇振為了幫助她放鬆、轉移注意力，刻意邀她去家裡打電動，她則是選搭了DELVAUX的Tempête系列手袋，表現奢華的品味；Tempête輪廓誕生於1967年，當時比利時北海帆船運動盛行，源自帆船吊索的靈感也促使這款手提包的誕生，採用Supple Calf小牛皮製成，除了孫藝真選搭的經典灰色款，今年春夏的緋紅、粉筆白等色彩，則散發浪漫的女人味。

孫藝真（右）詮釋BALLY B-CHAIN Beckie半月包。圖／截自Netflix
孫藝真（右）詮釋BALLY B-CHAIN Beckie半月包。圖／截自Netflix
孫藝真（左2）詮釋BALLY B-CHAIN Beckie半月包。圖／截自Netflix
孫藝真（左2）詮釋BALLY B-CHAIN Beckie半月包。圖／截自Netflix
BALLY淺藍編織背帶B-CHAIN Beckie半月包，58,000元。圖／BALLY提供
BALLY淺藍編織背帶B-CHAIN Beckie半月包，58,000元。圖／BALLY提供
BALLY淺棕編織背帶B-CHAIN Beckie半月包，58,000元。圖／BALLY提供
BALLY淺棕編織背帶B-CHAIN Beckie半月包，58,000元。圖／BALLY提供
孫藝真選用DELVAUX Tempête系列手提包。圖／截自Netflix
孫藝真選用DELVAUX Tempête系列手提包。圖／截自Netflix
孫藝真選用DELVAUX Tempête系列手提包。圖／截自Netflix
孫藝真選用DELVAUX Tempête系列手提包。圖／截自Netflix
劇中孫藝真去延宇振家打電動時，一旁置放的就是DELVAUX Tempête系列手提包。圖／Netflix提供
劇中孫藝真去延宇振家打電動時，一旁置放的就是DELVAUX Tempête系列手提包。圖／Netflix提供
DELVAUX緋紅色Tempête PM手提包，18萬9,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX緋紅色Tempête PM手提包，18萬9,100元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX粉筆白Tempête Small手提包，15萬5,500元。圖／DELVAUX提供
DELVAUX粉筆白Tempête Small手提包，15萬5,500元。圖／DELVAUX提供

品牌 孫藝珍 韓劇

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