Angelababy也愛穿！愛馬仕集團「SHANG XIA 上下」在BELLAVITA開設全台首家專門店

旗下代理比利時皮件DELVAUX、德國行李箱RIMOWA、瑞士皮具BALLY以及法國時裝Balmain的「美之心國際（Minoshin）」，今年引進由設計師蔣瓊耳與愛馬仕集團Hermès共同創立的生活藝術品牌「SHANG XIA 上下」，全台首店開設於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲，Angelababy楊穎在拍攝中國版《時尚COSMOPOLITAN》時，即穿了「SHANG XIA 上下」的金屬點綴厚底穆勒鞋，不對稱的杏仁造型鞋頭設計搭配鋁製五金釦，摩登極簡。

上下是由愛馬仕集團和中國設計師蔣瓊耳於2010年共同創立的品牌。蔣瓊耳出身藝術世家，她的外祖父蔣玄佁是最早將西方油畫帶入中國的藝術家，而父親則是上海博物館的建築設計師邢同和，蔣瓊耳在旅法研習藝術返回中國後，專攻室內設計、家具創作領域，2006年獲邀設計愛馬仕品牌櫥窗後，結識當時總裁湯瑪斯（Patrick Thomas），上下因緣際會萌芽，上、下意指廣泛多元的特質，運用對立共生作為核心概念，2016年曾來台於複合式精品店ART HAUS開設店中店。