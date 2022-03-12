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Angelababy也愛穿！愛馬仕集團「SHANG XIA 上下」在BELLAVITA開設全台首家專門店

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Angelababy也曾詮釋的「SHANG XIA 上下」於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲開幕。圖／取自微博、美之心提供
Angelababy也曾詮釋的「SHANG XIA 上下」於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲開幕。圖／取自微博、美之心提供

旗下代理比利時皮件DELVAUX、德國行李箱RIMOWA、瑞士皮具BALLY以及法國時裝Balmain的「美之心國際（Minoshin）」，今年引進由設計師蔣瓊耳與愛馬仕集團Hermès共同創立的生活藝術品牌「SHANG XIA 上下」，全台首店開設於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲，Angelababy楊穎在拍攝中國版《時尚COSMOPOLITAN》時，即穿了「SHANG XIA 上下」的金屬點綴厚底穆勒鞋，不對稱的杏仁造型鞋頭設計搭配鋁製五金釦，摩登極簡。

上下是由愛馬仕集團和中國設計師蔣瓊耳於2010年共同創立的品牌。蔣瓊耳出身藝術世家，她的外祖父蔣玄佁是最早將西方油畫帶入中國的藝術家，而父親則是上海博物館的建築設計師邢同和，蔣瓊耳在旅法研習藝術返回中國後，專攻室內設計、家具創作領域，2006年獲邀設計愛馬仕品牌櫥窗後，結識當時總裁湯瑪斯（Patrick Thomas），上下因緣際會萌芽，上、下意指廣泛多元的特質，運用對立共生作為核心概念，2016年曾來台於複合式精品店ART HAUS開設店中店。

延續愛馬仕低調、內斂的風格，上下融合了東方美學的精髓，設計作品包括家具、家飾、服裝、珠寶和配件等，2020年12月，歐洲控股公司義大利Exor集團加入，積極拓展市場；此外，2021年邀請2014年入圍首屆LVMH PRIZE青年設計師大獎的Yang Li擔綱時裝創意總監，也在巴黎發表品牌首秀SHANG XIA 2022春夏系列，目前引進台灣商品多為家具、家飾、配件類，品牌的「竹絲扣瓷工藝」以瓷器器皿為胎，用纖細的竹絲、柔軟的竹篾，緊扣瓷胎，讓竹絲和瓷胎渾然一體，一個小茶杯需由工藝師投入三天以上才能編完。「竹絲鑲嵌工藝」曾被運用在條屏、掛屏或宮燈之上，用以點綴家居陳設，氣韻古淡清雅，一片10公分見方的竹絲鏤空鑲嵌花板，需要上千片的竹篾手工製成，相當耗時費工。

「竹絲扣瓷工藝」以瓷器器皿為胎，用纖細的竹絲、柔軟的竹篾，緊扣瓷胎，讓竹絲和瓷胎渾然一體。圖／美之心提供
「竹絲扣瓷工藝」以瓷器器皿為胎，用纖細的竹絲、柔軟的竹篾，緊扣瓷胎，讓竹絲和瓷胎渾然一體。圖／美之心提供
Angelababy拍攝中國版《時尚COSMOPOLITAN》時，穿了上下的金屬點綴厚底穆勒鞋。圖／取自微博
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「大天地」碳纖維椅造型靈感來自明式南官帽椅，椅身僅重3.3公斤，可承重130公斤，巧妙結合傳統與現代、輕盈與堅固。圖／美之心提供
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「竹絲鑲嵌工藝」曾被運用在條屏、掛屏或宮燈之上，用以點綴家居陳設，工序相當耗時。圖／美之心提供
「竹絲鑲嵌工藝」曾被運用在條屏、掛屏或宮燈之上，用以點綴家居陳設，工序相當耗時。圖／美之心提供
「竹絲扣瓷工藝」以瓷器器皿為胎，用纖細的竹絲、柔軟的竹篾，緊扣瓷胎，讓竹絲和瓷胎渾然一體。圖／美之心提供
「竹絲扣瓷工藝」以瓷器器皿為胎，用纖細的竹絲、柔軟的竹篾，緊扣瓷胎，讓竹絲和瓷胎渾然一體。圖／美之心提供
「大天地」胡桃木茶桌秉承傳統明式家具的風骨，巧妙地將茶盤和茶桌合二為一。圖／美之心提供
「大天地」胡桃木茶桌秉承傳統明式家具的風骨，巧妙地將茶盤和茶桌合二為一。圖／美之心提供
編織牛皮 「攬月」手袋運用緙絲皮工藝，模擬竹籃的肌理與構造，表現如同竹編的獨特紋理。圖／美之心提供
編織牛皮 「攬月」手袋運用緙絲皮工藝，模擬竹籃的肌理與構造，表現如同竹編的獨特紋理。圖／美之心提供
「橋」茶具以高溫白瓷和精巧的竹編工藝相結合。圖／美之心提供
「橋」茶具以高溫白瓷和精巧的竹編工藝相結合。圖／美之心提供
「清影」屏風以黑核桃木、竹絲製成四曲疊扇屏，運用三種不同密度和紋理的竹絲鑲嵌花板嵌入其中。圖／美之心提供
「清影」屏風以黑核桃木、竹絲製成四曲疊扇屏，運用三種不同密度和紋理的竹絲鑲嵌花板嵌入其中。圖／美之心提供
「SHANG XIA 上下」於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲開幕。圖／美之心提供
「SHANG XIA 上下」於台北信義區BELLAVITA寶麗廣塲開幕。圖／美之心提供

品牌 愛馬仕 Angelababy

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