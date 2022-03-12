露營系YouTuber幫你探路！下次去哪裡看他們就對了

心曠神怡的自然之旅

你有露營過嗎？身處地貌多變、坐擁豐富天然人文的台灣，透過露宿的方式，感受林間海畔的完整面貌，是許多人選擇親近土地、調劑身心的絕佳放鬆秘方。近年在社群上，也可以看到越來越多人分享露營心得，走入山中那種遠離塵囂、重新平衡的境界，唯有在大自然中度過完整的日夜後方能抵達。

其實現代露營形式相當多元，舉凡野營、車露、豪華露營等玩法，早已超乎人們以往對露營的既定印象，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，發掘出十組各具特色的露營系YouTuber，帶你跟著這群戶外玩家，一起踏入令人著迷的野營人生！

Image Source：youtube／野兔來躺 Bunny Lying Down

No.10Bell's Camping 貝爾風格露營

露營也可以吃舒肥牛排、喝熱紅酒？在貝爾風格露營頻道，這些都不奇怪。頻道主貝爾在Podcast提到對露營的愛源於一次泥濘的雨天露營體驗，頂著對許多新手而言的噩夢天氣，貝爾卻深深迷上了和露友互動的氛圍。頻道影片常以一台Jimny，載著烤爐、好肉和美酒，搭配質感風格的剪輯，帶觀眾跟上一趟趟打破想像的超Chill露營，看完真的好想衝一波啊！

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No.9Nero&Wenwen

Nero&Wenwen常在頻道以「露營車的日子」為題分享車泊影片、紀錄二人的旅途故事，也會在影片中開箱出租露營車的內裝、設備介紹，不論是搭建容易的車邊帳，或是舒適的後座床都讓車露新手看得好心動，即使沒有自備裝備也能體驗愜意的戶外生活，讓網友超嚮往，直呼：「好羨慕這樣的生活！」

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No.8AB Mom露營生活

「AB Mom露營生活」的影片多呈現家庭露營時的溫馨情境，頻道主AB麻說明自己的露營理念是希望功能相似的裝備能維持「平價親民風格」，由於本身也有經營露營相關好物團購，因此除了露營廚房料理、DIY等系列影片外，也會拍攝「露營開箱」分享器材，舉凡平底鍋、關東煮鍋到煤油暖爐都有，搭配輕快的剪輯節奏，讓人一看就好想入坑！

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No.7Chiayu L

「WhereJimnyGo」是Chiayu L頻道上每部影片的標題前綴，影片內容通常很單純，就是一台車、一個人的露營旅行，車開到哪、就住到哪，紀錄當地風景人文，只有在開車前，Chiayu L會簡單解說該次的旅行目的，然後留給觀眾靜謐的空間，彷彿與影像彼此陪伴度過接下來美好的旅程，獨特的風格讓觀眾熱切敲碗：「期待下一集！」

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No.6野兔來躺 Bunny Lying Down

「野兔來躺」頻道由兩名攝影師—Sherry&Po共同經營，片中兩人並不很常露臉、說話，但細膩的剪輯及收音成功地讓觀眾身歷其境，細細品嘗到露營過程中的每個感官鏡頭，看著默默搭帳篷、煮食的畫面，不用過多對白填補也能感受其中的放鬆哲學，讓不少觀眾在下面留言稱讚影片：「有質感」、「很真切！」

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No.5KUO YUAN

人稱國原老師的「KUO YUAN」，是台灣機車露營的早期推廣者之一，平時多發布汽、機車宿營的相關內容，也喜歡利用車泊的煮食時光，開直播和觀眾互動，自然親切的風格吸引不少粉絲，即使是使用定點鏡頭直播，仍舊讓人觀眾感到十分療癒，開玩笑道：「在車上也能吃得這麼好！」

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No.4陳小沁

常常上網爬文找旅遊主題、食記的話，你一定對陳小沁不陌生，身為知名部落客的她所開設的YT頻道，主力內容就是露營Vlog，影片除了露營心得、營地介紹外，輕鬆歡樂的家庭日常是深受觀眾喜愛的一大要素。沿著整趟旅途紀錄的拍攝過程不時也會帶入周邊景點介紹、美食點評，風格相當平易近人。

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No.3Stewart Chung

攝影師Stewart Chung的頻道除了放上工作的影像作品，也時常分享自己機車旅行的紀錄，騎著愛車金旺100馳騁在道路上，呈現出混合現代風格的台式浪漫，露營的鏡頭搭配輕鬆寫意的背景音樂，吸引觀眾完全沉浸在悠然的野外氛圍裡，有觀眾就在影片下留言，直言自己受到頻道感動，終於鼓起勇氣買了機車和露營裝備：要「好好珍惜現在的一切。」

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No.2法蘭克黃

法蘭克黃認為露營之所以迷人，在於可以跳脫日常生活的框架、讓心靈得到解放，頻道上有許多單人旅拍影片推廣「極簡機車露營」，可以看見法蘭克黃跳上愛駒騎進山林，露宿、煮食都運用簡單不浮華的裝備完成，雖然片中不太說話，但畫面常插入有趣的OS或知識內容，有粉絲看完留下感言，覺得影片替觀眾「找回露營最初的意義」，相當令人嚮往。

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No.1Campfire營火部落

營火部落的達哥自稱「科技宅」，平時是上班族，到了假日就搖身一變成全方位戶外玩家，車露、野營、釣魚什麼都玩，在頻道上除了紀錄各式營地的Vlog，也可以找到分類詳細的露營裝備推薦與使用教學，小至隨身刀具、大至露營車全包。和筱筱太太間自然有趣的夫妻互動也常常閃瞎粉絲，紛紛留言：「好有愛！」、「真的好羨慕願意一起外出露營！」

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月09日至2022年03月08日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『露營系YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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