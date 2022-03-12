台中品嘉茶餐廳 國立大學開課來取經

台中市熱河路民俗公園對面的品嘉茶餐廳每到用餐時刻一位難求，門外還經常有排隊等候的客人。國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨最近要開台灣茶餐廳的課，日前還專程和老師王芳堃前往探訪，了解其菜色和餐廳經營，做為上課教材。

品嘉店僅是一樓店面，規模不大，但經營者、女老闆彭惠美卻大有來頭。因為她的丈夫就是知名港式茶餐廳添好運的前行政總主廚陳錫潘。陳錫潘是道地的香港人，有硬底子粵菜料理功夫，在台灣粵菜料理界有相當地位。

雖然丈夫是名廚，但彭惠美名聲卻不比他小，因為她多年前曾和友人合開金寶茶餐廳，在台中闖出好名聲，愛吃粵菜的老饕幾乎都知道這一家餐廳。接著，她還開了家「唐人街茶餐廳」同樣經營得有聲有色，後交給家人經營，這幾年自己則另開了這家品嘉茶餐廳。

談起怎麼會開餐廳，彭惠美不禁笑出聲來。原來，她原本是全國大飯店的會計，因為丈夫投資了餐廳卻不管，她只好辭去了工作加入經營，也因為這樣，一腳踏入了餐飲界，並花了大半生時光經營茶餐廳。

雖名為茶餐廳，但台灣的型態和菜色卻與港澳有所不同，特別是除了有茶餐廳的樣貌，但菜色卻豐富了很多。而彭惠美的品嘉茶餐廳則更重視燉湯並開發出其他茶餐廳沒有的菜色；且因為口味確有不同，也吸引客人一再上門。