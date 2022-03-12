快訊

HBL四強Live直播鎖定udn 北一女vs.永仁揭序幕

音樂課報告南北管 中一中師竟怒稱是牽亡魂、要求刪掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中品嘉茶餐廳 國立大學開課來取經

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
彭惠美（左）經營品嘉茶餐廳著有口碑，國立高雄餐旅大學老師王芳堃前往探訪，了解其菜色和餐廳經營。記者黃寅／攝影
彭惠美（左）經營品嘉茶餐廳著有口碑，國立高雄餐旅大學老師王芳堃前往探訪，了解其菜色和餐廳經營。記者黃寅／攝影

台中市熱河路民俗公園對面的品嘉茶餐廳每到用餐時刻一位難求，門外還經常有排隊等候的客人。國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨最近要開台灣茶餐廳的課，日前還專程和老師王芳堃前往探訪，了解其菜色和餐廳經營，做為上課教材。

品嘉店僅是一樓店面，規模不大，但經營者、女老闆彭惠美卻大有來頭。因為她的丈夫就是知名港式茶餐廳添好運的前行政總主廚陳錫潘。陳錫潘是道地的香港人，有硬底子粵菜料理功夫，在台灣粵菜料理界有相當地位。

雖然丈夫是名廚，但彭惠美名聲卻不比他小，因為她多年前曾和友人合開金寶茶餐廳，在台中闖出好名聲，愛吃粵菜的老饕幾乎都知道這一家餐廳。接著，她還開了家「唐人街茶餐廳」同樣經營得有聲有色，後交給家人經營，這幾年自己則另開了這家品嘉茶餐廳。

談起怎麼會開餐廳，彭惠美不禁笑出聲來。原來，她原本是全國大飯店的會計，因為丈夫投資了餐廳卻不管，她只好辭去了工作加入經營，也因為這樣，一腳踏入了餐飲界，並花了大半生時光經營茶餐廳。

雖名為茶餐廳，但台灣的型態和菜色卻與港澳有所不同，特別是除了有茶餐廳的樣貌，但菜色卻豐富了很多。而彭惠美的品嘉茶餐廳則更重視燉湯並開發出其他茶餐廳沒有的菜色；且因為口味確有不同，也吸引客人一再上門。

許多人見她客人多，紛建議她擴大經營。但彭惠美現在經營茶餐廳的心境已有不同，除了孩子都已事業有成，收入比她還多，她也已經沒有經濟壓力；開餐廳成了她的興趣。她認為，因為每天可以和人交朋友，尤其看到客人吃得滿意時露出高興笑容，她也就心滿意足了。

台中市品嘉茶餐廳的紅油抄手因調料不同，別有風味。記者黃寅／攝影
台中市品嘉茶餐廳的紅油抄手因調料不同，別有風味。記者黃寅／攝影
台中市熱河路民俗公園對面的品嘉茶餐廳的粵菜料理有特色，這道花旗蔘螺頭湯是招牌燉湯。記者黃寅／攝影
台中市熱河路民俗公園對面的品嘉茶餐廳的粵菜料理有特色，這道花旗蔘螺頭湯是招牌燉湯。記者黃寅／攝影
國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨最近要開台灣茶餐廳的課，日前專程去品嘉茶餐廳考察。記者黃寅／攝影
國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉謨最近要開台灣茶餐廳的課，日前專程去品嘉茶餐廳考察。記者黃寅／攝影
台中市熱河路民俗公園對面的品嘉茶餐廳的粵菜料理有特色，砂鍋粥裡的米粒已煮得化成泥，十分道地。記者黃寅／攝影
台中市熱河路民俗公園對面的品嘉茶餐廳的粵菜料理有特色，砂鍋粥裡的米粒已煮得化成泥，十分道地。記者黃寅／攝影
台中市品嘉茶餐廳的海南雞飯是許多饕客最愛。記者黃寅／攝影
台中市品嘉茶餐廳的海南雞飯是許多饕客最愛。記者黃寅／攝影

香港

延伸閱讀

中式餐酒館「玖尹」推出港點下午茶套餐！「芋香天鵝酥、魚子燒賣」等人氣鹹甜港點精緻上桌

快閃4折價只賣2天！「礁溪寒沐酒店」Buffet吃到飽＋泡湯1人免700元

拿坡里炸雞延長「買10送10」！還有肯德基「1元爽吃咔啦脆雞」

台北喜來登「買5000元送5000元」超驚喜！1泊2食爽吃「辰園」粵菜與「12廚」自助吃到飽

相關新聞

《三十九》孫藝真神演技觀眾噴淚 優雅穿搭也是美哭

因韓國總統大選停播一周的《三十九》，讓孫藝真（孫藝珍）的粉絲們望穿秋水，上集停留在她為了捍衛好友田美都短暫的幸福，不惜向...

Angelababy也愛穿！愛馬仕集團「SHANG XIA 上下」在BELLAVITA開設全台首家專門店

旗下代理比利時皮件DELVAUX、德國行李箱RIMOWA、瑞士皮具BALLY以及法國時裝Balmain的「美之心國際（M...

露營系YouTuber幫你探路！下次去哪裡看他們就對了

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，發掘出十組各具特色的露營系YouTuber，帶你跟著這群戶外玩家，一起踏入令人著迷的野營人生！

台中品嘉茶餐廳 國立大學開課來取經

台中市熱河路民俗公園對面的品嘉茶餐廳每到用餐時刻一位難求，門外還經常有排隊等候的客人。國立高雄餐旅大學中餐廚藝系主任陳嘉...

孩子安全再升級，兒童智慧手錶怎麼選？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「兒童智慧手錶」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大兒童智慧手錶品牌網路聲量排行，以及五大選購因素有哪些。

迴轉壽司界人氣王是它！熱門迴轉壽司店排名出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近六個月內「迴轉壽司」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大迴轉壽司品牌網路聲量排行，以及迴轉壽司口味類型的熱門選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。