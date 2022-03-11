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Red Bull BC One台灣大賽4月活力登場！工作坊手刀報名

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
DJ工作坊將由DJ Chicano開設，除了播放Red Bull BC One經典樂曲，並深入了解音樂的背景、源起。圖 / Red Bull提供
DJ工作坊將由DJ Chicano開設，除了播放Red Bull BC One經典樂曲，並深入了解音樂的背景、源起。圖 / Red Bull提供

隨著疫情趨緩、國內休閒風氣逐漸升溫，街頭的活力也蓄勢待發，將隨春日的來臨恣意綻放。霹靂舞（Breaking）的盛事Red Bull BC One，將在4月9、10二日，於松菸文創園區舉辦台灣決賽；入選者將代表台灣前往紐約，並在今年11月時，爭奪全球冠軍寶座，活動已從即日起開放報名。

本次的台灣大賽，共邀請到包含2016年台灣冠軍B-Boy Harricane田晉瑜、2012年台灣冠軍B-Boy Taower陶威寧、2011及2012年亞洲區參賽代表B-Boy Lil Dragon李奕釜...等五位曾代表台灣出國參賽的B-Boy擔任評審。

4月9日（六）當天將自下午一點開始，進行B-Boy、B-Girl的評選，而4月10日（日）當天，則從下午起集結塗鴉工作坊與DJ工作坊，集結嘻哈文化的霹靂舞、饒舌、塗鴉及DJ四項元素。下午1600至1800將舉行台灣決賽，並從1830由DJ Afro郭正男操盤，舉行賽後派對。

其中兩場工作坊皆限制參加名額、並需要提前報名，其中塗鴉工作坊是由塗鴉藝術家FASO1主持，現場除了將分享塗鴉歷史與風格分享，將帶領參加者使用方頭麥克筆於紙張上完成練習，唯參加者需請自備方頭麥克筆；DJ工作坊則邀請DJ Chicano於現場播放Red Bull BC One經典樂曲，並深入了解音樂的背景、源起。

包含參加BC One比賽、塗鴉或DJ工作坊，都可登入活動網站：https://www.redbull.com/tw-zh/events/bcone-taiwan-2022/進一步查詢，此外塗鴉與DJ工作坊雖無需費用，但名額有限，建議提前預約、以免向隅。

塗鴉藝術家FASO1將帶領工作坊，並現場教授、練習簽名塗鴉（Tag）。圖 / Red Bull提供
塗鴉藝術家FASO1將帶領工作坊，並現場教授、練習簽名塗鴉（Tag）。圖 / Red Bull提供
2016年台灣冠軍、「築夢者舞團」團長B-Boy Harricane田晉瑜將擔任本次Red Bull BC One台灣大賽的五位評審之一。圖 / Red Bull提供
2016年台灣冠軍、「築夢者舞團」團長B-Boy Harricane田晉瑜將擔任本次Red Bull BC One台灣大賽的五位評審之一。圖 / Red Bull提供
上屆台灣BC One冠軍B-Boy Quake孫振，曾代表台灣出戰波蘭決賽。圖 / Red Bull提供
上屆台灣BC One冠軍B-Boy Quake孫振，曾代表台灣出戰波蘭決賽。圖 / Red Bull提供

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