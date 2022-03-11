第32屆國際美容化妝品展正式開展！千人入場搶好康

美妝保養控們真的悶壞了，需要好好購物來發洩一番！「第32屆udn國際美容化妝品展」今天起至3月15日在台北世貿一館正式開展，馬上吸引滿滿人潮，超過數千人次進場搶購，吸收美妝、保養、美甲美睫、美髮等最新資訊，還有許多人來掃貨各攤商的優惠好物，甚至一次補足半年的貨量，主辦單位表示，現場眾多品牌，下殺1折起的優惠，吸引許多人前來購物，還有不少學生前來觀摩，提前感受最新的流行資訊。

第32屆udn國際美容化妝品展此次聚集超過100個品牌，有近300個攤位，讓人邊逛邊買，實在停不下手，今年除了眾多優惠產品外，還呼應全球的永續議題，以「BeautyLand」為年度主題，傳達減塑、有機、純淨、永續等概念。主視覺還特別與插畫藝術家吳騏（57 Art Studio）合作，強調每個人都可以在展場中盡情探索，找到屬於自己的色彩。

部分品牌也推出符合永續、環保概念的品牌商品，如Dr.Nail足研所代理德國佩克拉絲（Peclavus），全系列的產品都擁有NATRUE天然化妝品認證及100% Vegan純素標章，讓保養也能為地球盡一份心力。

還有不少特惠產品可搶，如安諾萊雅活顏醒膚熬夜霜（角鯊&蘋果籽）原價2,130元、展場價639元；Weekly Care甜橘保濕嫩白護手膜原價580元、展場價300元。

許多人期待的2022THBA春魅髮妝時尚周，明天3月12日為美業展望論壇日，3月13日為「春藝昂然，重生之魅 國際時尚造型藝術秀」，分別在13點30分、15點30分各有一場，由THBA藝術團隊特別打造，展示最新的造型風格。

活動期間，只要憑電子票券進場，有機會抽中市價15,000元的iPad 256GWI-FI版，若是現場購票進場，則會送VIGILL婦潔私密沐浴露（滋潤嫩白）30ml，還能抽Farmell法媚兒萬元保養品。

第32屆udn國際美容化妝品展

時間：即日起至2022年3月15日，每日10～18點