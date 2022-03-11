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穿紅色吃燒肉打7折！「Oh my!原燒」台中公益慶開幕

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「Oh my!原燒」共有5款雙人、三人套餐，搭配獨家漬物打造「吃不膩的日式燒肉」。圖／王品集團提供
「Oh my!原燒」共有5款雙人、三人套餐，搭配獨家漬物打造「吃不膩的日式燒肉」。圖／王品集團提供

王品集團去年推出燒肉旗艦品牌「Oh my!原燒」，以年輕潮流風格，詮釋大口吃肉的火熱氛圍，主打50cm鑽切牛、28天熟成安格斯牛、日本A5和牛等套餐。今(3/11)宣布，全台17家「原燒」將在6月底前全數轉型為「Oh my!原燒」，同時慶祝台中公益店改裝開幕，即日起至3/22，只要著紅色服飾用餐就享「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠。

相較於「原燒」以家庭客居多，「Oh my!原燒」以日式潮流裝潢，搭配紅白霓虹燈、大面旗幟、標語燈箱點綴，打造暢快烤肉的祭典氛圍，業者表示，盼能藉此擴大客層、吸引更多年輕消費者。

業者分析，羅斯福首店開幕後，成功帶動客群年輕化，25~39歲顧客成長近一成，業績更較鄰近原燒門店高出17%；換裝後的高雄中山店營收較去年同期成長78%。面積最大的台中公益店也完成改裝，獨棟、挑高4.5公尺的用餐空間，共116坪、124席座位，巨型戶外牆以浮誇霓虹燈箱裝飾，成為公益路上吸睛的亮點。其餘14家原燒也將陸續於6月底前完成改裝轉型。

為慶祝「Oh my!原燒」新店改裝開幕，3/22前著紅色服飾到台中公益店用餐，就享「2人套餐8折、3人套餐7折」優惠，此外，3/31前加入「Oh my!原燒」官方LINE帳號，每桌贈「蔥鹽雞腿排」一份；於GOOGLE評論上留言，每帳號再贈干貝一顆，三重優惠可併用。

Oh my!原燒台中公益店

地址：台中市南屯區公益路二段702號

電話：04-2255-6885

營業時間：平日11:30~14:30、17:30~21:30

假日11:00~14:00、17:00~21:30

改裝後的「Oh my!原燒」台中公益店，超大燈箱極為吸睛。圖／王品集團提供
改裝後的「Oh my!原燒」台中公益店，超大燈箱極為吸睛。圖／王品集團提供
「Oh my!原燒」以日式潮流裝潢，搭配紅白霓虹燈、大面旗幟、標語燈箱點綴。圖／王品集團提供
「Oh my!原燒」以日式潮流裝潢，搭配紅白霓虹燈、大面旗幟、標語燈箱點綴。圖／王品集團提供

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