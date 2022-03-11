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鮭魚到底缺不缺貨？全球最大供應商：供貨無虞

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
同業喊缺貨，藏壽司直接打出「鮭鮪季」。圖／摘自品牌官網
同業喊缺貨，藏壽司直接打出「鮭鮪季」。圖／摘自品牌官網

鮭魚到底缺不缺貨？近日從迴轉壽司業者爭鮮公告，受到俄烏戰爭影響，店內人氣商品鮭魚已暫停供應；接著同業壽司郎、藏壽司陸續發文「不怕鮭魚荒」、打出「鮭鮪季」，較勁意味濃厚，也掀起網路討論熱潮，如同另一波的鮭魚之亂。

全球最大鮭魚供應商美威鮭魚表示，因戰事影響航班等區域性問題，確實在挪威鮭魚的供應上受到影響，「但我們在世界各地有300座漁場，會依照食材餐點特性，嚴選不同產地的鮭魚，目前供貨無虞」。

美威鮭魚指出，以其品牌旗下鮭魚專賣店的生魚料理為例，改為選自同樣生食級的加拿大鮭魚替換，供餐無虞，民眾仍可享用高品質的生魚料理。至於供應下游廠商的部分，美威鮭魚承諾，會盡力協助客戶提供其他產地來源的鮭魚，例如加拿大、蘇格蘭等鮭魚產地。或是持續少量但穩定供應挪威鮭魚，全力滿足客戶的不同需求。

這場鮭魚話題起自不少網友前往爭鮮用餐，卻等不到鮭魚，紛紛在社交平台發文抱怨，才引出爭鮮鮭魚荒的「幕後故事」。對此，爭鮮回應，因俄烏戰爭封閉或調整航線，才使得挪威來的鮭魚供貨量不足，除了緊急下架或改為限量供應鮭魚生魚片，另外也將改用加拿大鮭魚替換。

競爭品牌壽司郎日前也隨即貼文指出，「不怕鮭魚荒，想吃就吃。」強調自己鮭魚不斷貨；另一品牌藏壽司甚至直接打出「鮭鮪季」，引爆話題。

據了解，多年前就曾有網友爆料，無論是壽司郎或藏壽司，鮭魚的貨源都來自爭鮮，但因會先給訂貨廠商，再分配至旗下餐廳，因此才有今日的爭議。

壽司郎也喊出「鮭魚不斷貨」。圖／摘自品牌粉絲頁
壽司郎也喊出「鮭魚不斷貨」。圖／摘自品牌粉絲頁

鮭魚 壽司郎 爭鮮

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