桌面必備獨特設計品 novium 推出全新自立筆「未來」

台灣品牌 novium 開發了全新自立筆〔未來〕，除了驚艷的首創漂浮視覺，各種細節都讓這支筆獨一無二，值得在桌面時刻漂浮，用來記錄重要想法，陪你探索、規劃與實踐未來，提升個人質感與生產力！

如果你以為這組筆只是酷而已，那可就大錯特錯了。

自立筆〔未來〕不僅是世界上第一組漂浮鋼筆，從設計理念到外型元素，充滿了 novium 品牌對未來的無限想像：「探索未知，是我們建構未來的方式。如果我們的產品能在桌面，時刻激勵使用者迎向挑戰，嘗試全新事物，也許未來會有更多不同可能性，設計自立筆〔未來〕時，就感覺超期待的。」

圖 / 有.設計 uDesign 提供

基於這個想法，novium 應用了許多“探索”與“未來”的元素，在桌面擺一組自立筆〔未來〕，上班遇到煩躁的時候、思緒不順的時候，可以轉一轉自立筆〔未來〕、幫助放鬆、刺激靈感，就連筆都能在桌面抵抗地心引力，你一定也可以克服面臨的挑戰！

圖 / 有.設計 uDesign 提供

已經推出過兩代自立筆的 novium 團隊，直到今年才推出鋼筆款式，正是因為技術上並不簡單！自立筆〔未來〕突破困難，除了獲得發明專利外，製造上更仰賴台灣精密金屬工業，專業師傅與機器協作，經上百道複雜工序打造而成，從首創概念、開發到實踐，一路都不簡單，金屬實品的細節更是令人驚嘆。