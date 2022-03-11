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新網美景點！ 國聖燈塔年底重建完畢 荒漠中一盞明燈

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
重建完成國聖港願景圖。圖／航港局提供
重建完成國聖港願景圖。圖／航港局提供

位於台南市七股區的國聖燈塔，塔齡逾50年。交通部航港局說，由於長年受海風侵襲，有結構安全疑慮，於109年規畫重建計畫，預計今年3月開工，111年底前完工。未來將成為偽沙漠網美IG打卡的私房景點。

航港局說，國聖港燈塔位於台南市七股區，該地是由西部河川沖積而成的沙洲，再夾帶來自台灣海峽的沖刷的砂土，形成獨特的大漠景象，有「台版撒哈拉沙漠」之稱，國聖港燈塔矗立之中，彷彿沙漠中的「巨人」。

航港局說，國聖港燈塔又名「七股燈塔」，為台灣本島位置極西燈塔，和三貂角燈塔（東）、鵝鑾鼻燈塔（南）、富貴角燈塔（北）合稱台灣四極點燈塔，民國46年原設國聖港網子寮沙洲上，結構為白色方形木板暨條鋼構架，後因所在地多次受海潮侵蝕，沙洲盡失，燈塔陷入大海。

航港局說，民國58年遭受颱風摧襲，塔身倒塌，翌年移至附近頂頭額沙洲另建新塔，塔身為一方錐形鋼架結構，塔高32.7公尺，顏色黑白橫紋相間。

航港局表示，該次重建計畫多次與在地協會及台南市政府溝通，廣納各方意見，以結合在地七股地名，設置七片黑白相間日向板，為燈塔增添故事性，未來原地重生後國聖港燈塔，身處頂頭額沙洲，宛如荒漠中的一盞明燈，不管白天黑夜都是絕美的拍照、打卡秘境，希望能夠吸引更多人潮前來朝聖，成為偽沙漠網美IG打卡的私房景點。

國聖燈塔現況照。圖／航港局提供
國聖燈塔現況照。圖／航港局提供
重建完成國聖港願景圖。圖／航港局提供
重建完成國聖港願景圖。圖／航港局提供
重建完成國聖港願景圖。圖／航港局提供
重建完成國聖港願景圖。圖／航港局提供

燈塔 航港局 台南

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