PChome 24h購物將開放預購iPhone SE、iPhone 13新色

蘋果春季發表會3月9日發表全新第3代iPhone SE及iPhone 13系列新色，PChome 24h購物為台灣電商唯一T1全系列Apple授權經銷商，將於今天（3月11日）晚上9點與官網同步開放預購，即日起至3月31日推出「舊機回收最高拿27,390回饋」；3月11日至3月25日投保PChome安心保成功，限量加碼送最高1,500折價券。此外，預購期間PChome 24h購物提供多元支付優惠，結帳刷花旗PChome Prime聯名卡享最高27%回饋、刷指定卡並以儲值購機最高回饋3,248元、36大銀行最多享30期分期0利率等，還可使用「分期趣」先買後付。

蘋果全新第3代iPhone SE搭載與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片、支援5G上網，帶來更流暢的效能及續航力，PChome 24h購物本次預購推出午夜色、星光色和紅色，容量為64GB、128GB、256GB等3款規格，售價最低13,900元起。

另外，PChome 24h購物同步開放預購iPhone 13系列新色，下單加碼贈超值配件。緊跟2022時尚圈流行色彩，新機以質感綠色系驚喜亮相，推出iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max「松嶺青色」，以及iPhone 13、iPhone 13 mini綠色，上市直接配備iOS 15.4，用戶戴口罩時仍能使用Face ID解鎖，並提供新的Siri語音選項及全新表情符號等功能。