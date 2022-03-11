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PChome 24h購物將開放預購iPhone SE、iPhone 13新色

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購iPhone 13綠色。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購iPhone 13綠色。圖／PChome 24h購物提供

蘋果春季發表會3月9日發表全新第3代iPhone SE及iPhone 13系列新色，PChome 24h購物為台灣電商唯一T1全系列Apple授權經銷商，將於今天（3月11日）晚上9點與官網同步開放預購，即日起至3月31日推出「舊機回收最高拿27,390回饋」；3月11日至3月25日投保PChome安心保成功，限量加碼送最高1,500折價券。此外，預購期間PChome 24h購物提供多元支付優惠，結帳刷花旗PChome Prime聯名卡享最高27%回饋、刷指定卡並以儲值購機最高回饋3,248元、36大銀行最多享30期分期0利率等，還可使用「分期趣」先買後付。

蘋果全新第3代iPhone SE搭載與iPhone 13系列相同的A15仿生晶片、支援5G上網，帶來更流暢的效能及續航力，PChome 24h購物本次預購推出午夜色、星光色和紅色，容量為64GB、128GB、256GB等3款規格，售價最低13,900元起。

另外，PChome 24h購物同步開放預購iPhone 13系列新色，下單加碼贈超值配件。緊跟2022時尚圈流行色彩，新機以質感綠色系驚喜亮相，推出iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max「松嶺青色」，以及iPhone 13、iPhone 13 mini綠色，上市直接配備iOS 15.4，用戶戴口罩時仍能使用Face ID解鎖，並提供新的Siri語音選項及全新表情符號等功能。

PChome 24h購物Apple旗艦館去年首賣iPhone 13系列，開賣3分鐘締造營業額破億佳績，本次推出首款平價5G iPhone SE及iPhone 13系列新色，預估將再度炒熱買氣。

PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購首款平價5G iPhone SE。圖／翻攝自Apple官網
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購首款平價5G iPhone SE。圖／翻攝自Apple官網
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購iPhone 13系列新色。圖／翻攝自Apple官網
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購iPhone 13系列新色。圖／翻攝自Apple官網
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購首款平價5G iPhone SE。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購首款平價5G iPhone SE。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max「松嶺青色」。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於今天（3月11日）晚上9點與Apple官網同步開放預購iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max「松嶺青色」。圖／PChome 24h購物提供

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