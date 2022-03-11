墾丁貓鼻頭公園新亮點 貓型地景藝術涼亭吸睛

墾丁貓鼻頭公園是典型的海蝕地形，被譽為最佳的自然地理教室，是墾丁的必遊景點之一；墾管處最近邀請恆春在地木工藝術家楊宗熏，以有生態殺手之稱的外來樹種銀合歡為主要材料，搭配恆春西台地的紅土，以貓的主題意象創作「貓與海洋對話」觀景休憩涼亭，既是大型地景藝術，也成為是貓鼻頭公園的新地標。

墾管處說，貓鼻頭公園為台灣海峽與巴士海峽的分界點，從遠處觀看岬角，狀似隻蹲踞在海岸岬角的黑貓；此處有典型的海岸侵蝕地形，因位在迎風面的岬角上，所以海蝕作用旺盛，是遊客到墾丁國家公園觀賞崩崖、礁柱、海蝕溝、壺穴等海蝕地形極佳的自然地理教室，也是遠眺大尖石山的絕佳地點；為讓入園遊客觀景時有駐足休憩及遮陰的地方，邀請木工藝術家打造休憩賞景的涼亭。

受邀創作的工藝師楊宗熏，研究恆春半島砍除銀合歡再利用已多年，並致力推廣銀合歡手工創作傢俱、文創產品等，2019年屏東燈會時，以2800個啤酒瓶結合銀合歡木料，創造出「恆春風巢」作品而聞名，作品受邀跨海至丹麥展出。

他說，利用砍除的銀合歡枝條，經多道防蟲與防腐處理後，拼織出作品的內層結構，再以摻合後的紅土覆蓋作品外層，形塑出貓的外形，貓身內部也以銀合歡與紅土做出可供遊客乘涼歇腳的長椅；施作過程也考量對當地生態環境衝擊最小的方式進行，避免不必要的開挖整地，從砍除銀合歡取材加工處理到完工，歷時2個半月時間。