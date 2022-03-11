OKmart聯名新生代手搖飲OLAND推「鳳梨蘋果果粒茶」

告別微寒春季，3月天氣逐漸升溫，OKmart聯名新生代手搖飲品牌OLAND，推出「OLAND鳳梨蘋果果粒茶」；初夏也祭出超過50款指定冰品優惠，從任選2件88折、第2件6折、會員買2送2等通通有，還能在OKmart獨家吃到來自香港的FITYO低卡高蛋白冰淇淋。

看準大眾愛喝手搖飲，OKcafe與新生代手搖飲品牌OLAND攜手合作，即日起推出全新的「OLAND鳳梨蘋果果粒茶」，選用台灣在地小農生產的鳳梨、蘋果，切成顆粒狀，並經過長時間烘製成帶有濃郁香氣的果乾，再加以泡製成果粒茶。歡慶新飲品上市，「OLAND鳳梨蘋果果粒茶大杯（冷/熱）」原價75元，即日起至4月6日於全台門市可享嘗鮮價59元。

氣溫逐漸回升，OKmart即日起至4月6日祭出「初夏指定冰品優惠」，總計超過50款以上的冰品都能享有任選2件88折的會員優惠，門市統計去年熱賣冰品前5名分別是小美大盛冰淇淋、小美香草冰淇淋、義美紅豆牛奶冰棒、曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力、曠世奇派巧克力大雪糕，顯示民眾喜歡經典不敗冰品，「曠世奇派玫瑰鹽焦糖巧克力」本次還祭出買2送2的活動；在北歐地區暢銷50年以上的國民品牌「POLS脆皮雪糕」可享第2件6折優惠。