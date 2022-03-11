萊爾富、網紅「厭世甜點店」攜手推出3款聯名麵包

再過幾天就是3月14日白色情人節，雖然「愛情」可滿足心靈上的歸屬感，但「麵包」更是努力生存的基本必備條件。萊爾富攜手網紅「厭世甜點店」推出3款聯名新品「提拉米蘇麵包」、「布朗尼蛋糕」、「岩燒蜂蜜蛋糕」，透過療癒的麵包甜點療癒日常。萊爾富Hi-Life VIP App「整買零取」生活票券專區更首度攜手漢堡王推出「吃堡了沒！」票券全新上線，不僅推出全台限量的「雙起司牛肉堡」與「小華堡」買1送1活動，還有5吋重磅雙堡巨獻6折起等套餐票券。

擁有27.9萬訂閱的網紅「厭世甜點店」，邊搞笑、邊做甜點，搭配獨特的「翻白眼」風格，散發出濃濃厭世感，吸引許多粉絲追隨。萊爾富看好「厭世甜點店」風趣的教學影片與粉絲的良好互動，藉由與網紅聯手出擊，推出時下消費者喜愛的聯名甜點麵包新品，而「厭世甜點店」長期經營的獨特風格，恰好契合白色情人節話題。因此，萊爾富首度與「厭世甜點店」合作，推出3款聯名麵包新品，包含「提拉米蘇麵包」 、「布朗尼蛋糕」、「岩燒蜂蜜蛋糕」，售價皆為35元。

萊爾富新推出的聯名麵包中，包含經典口味「提拉米蘇麵包」，將自製的提拉米蘇內餡，搭配巧克力餅乾，再撒上濃郁的巧克力粉；「布朗尼蛋糕」以特選巧克力內餡搭配香濃的巧克力蛋糕體，再撒上巧克力豆塑造出豐富的口感與層次；「岩燒蜂蜜蛋糕」以鬆軟的蜂蜜蛋糕淋上香濃起司醬，以鹹甜交融的口感呈現美味。即日起至4月5日購買Hi Café特大杯冰美式咖啡，還能免費品嘗「厭世甜點店」系列麵包一款，再贈送可愛的動物湯匙一支，數量有限送完為止。

此外，萊爾富也首度攜手「漢堡王」推出「吃堡了沒！」票券全新上線，於Hi-Life VIP App「整買零取」生活票券專區祭出全台限量的「雙起司牛肉堡」與驚爆價的「小華堡」買1送1活動，即日起至4月5日「雙起司牛肉堡」原單件售價69元，Hi-Life VIP App會員可透過App「整買零取」專區進入生活票券館，購買漢堡王「雙起司牛肉堡」買一送一生活票券，就可用單件價購買到2個雙起司牛肉堡，全台限量1,000份，售完為止，購買完成的票券將會存放在App「我的東西」中的「整買零取」區，可至全台近50家指定的漢堡王門市進行兌換。