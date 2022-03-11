聽新聞
test
0:00 / 0:00
全家便利商店連續兩周周末限時3天推仙女紅茶買一送一
根據中央氣象局指出，氣溫持續回升、周末高溫上看30度，全家便利商店周末加碼優惠開跑，自即日起連續2周的周五、周六、周日3天祭出「私品茶仙女紅茶」買一送一優惠，消費者於全台門市單筆消費內含仙女紅茶（冰熱不限），即可獲得「仙女紅茶（冰熱不限）一杯」兌換小白單一張，限原店兌換。
全家便利商店「仙女紅茶買一送一」優惠活動第一波為3月11日至3月13日，兌換時間為3月14日至3月17日；第二波為3月18日至3月20日，兌換時間為3月21日至3月24日。
此外，全家便利商店LINE會員同步推出近20項商品優惠，即日起至3月13日加入全家便利商店LINE會員，即可享冰品、餅乾、零食、飲料、健康飲品等商品特價，因應天氣回溫，首推「健司抹茶黑糖珍珠雪糕」、「杜老爺特級冰淇淋甜筒」加10元多一件優惠；「光泉冷泡茶冰釀紅茶」則有買二送一優惠，建議消費者可整箱購入，等同享66折；習慣飲用健康飲品的消費者，可選擇買二送二的德國原裝進口黑麥汁，整箱購入的愛之味純濃燕麥、愛之味黑巧燕麥飲也可享約73折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言