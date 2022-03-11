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全家便利商店連續兩周周末限時3天推仙女紅茶買一送一

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店周末加碼優惠開跑，自即日起連續2周的周五、周六、周日3天祭出「私品茶仙女紅茶」買一送一優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店周末加碼優惠開跑，自即日起連續2周的周五、周六、周日3天祭出「私品茶仙女紅茶」買一送一優惠。圖／全家便利商店提供

根據中央氣象局指出，氣溫持續回升、周末高溫上看30度，全家便利商店周末加碼優惠開跑，自即日起連續2周的周五、周六、周日3天祭出「私品茶仙女紅茶」買一送一優惠，消費者於全台門市單筆消費內含仙女紅茶（冰熱不限），即可獲得「仙女紅茶（冰熱不限）一杯」兌換小白單一張，限原店兌換。

全家便利商店「仙女紅茶買一送一」優惠活動第一波為3月11日至3月13日，兌換時間為3月14日至3月17日；第二波為3月18日至3月20日，兌換時間為3月21日至3月24日。

此外，全家便利商店LINE會員同步推出近20項商品優惠，即日起至3月13日加入全家便利商店LINE會員，即可享冰品、餅乾、零食、飲料、健康飲品等商品特價，因應天氣回溫，首推「健司抹茶黑糖珍珠雪糕」、「杜老爺特級冰淇淋甜筒」加10元多一件優惠；「光泉冷泡茶冰釀紅茶」則有買二送一優惠，建議消費者可整箱購入，等同享66折；習慣飲用健康飲品的消費者，可選擇買二送二的德國原裝進口黑麥汁，整箱購入的愛之味純濃燕麥、愛之味黑巧燕麥飲也可享約73折優惠。

全家便利商店加碼LINE會員優惠，即日起至3月13日「健司抹茶黑糖珍珠雪糕」原價45元、可享加10元多一件。圖／全家便利商店提供
全家便利商店加碼LINE會員優惠，即日起至3月13日「健司抹茶黑糖珍珠雪糕」原價45元、可享加10元多一件。圖／全家便利商店提供
全家便利商店加碼LINE會員優惠，即日起至3月13日「杜老爺特級冰淇淋甜筒」原價45元、可享加10元多一件。圖／全家便利商店提供
全家便利商店加碼LINE會員優惠，即日起至3月13日「杜老爺特級冰淇淋甜筒」原價45元、可享加10元多一件。圖／全家便利商店提供
全家便利商店加碼LINE會員優惠，即日起至3月13日雪糕、甜筒加10元多一件、飲料箱購最高66折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店加碼LINE會員優惠，即日起至3月13日雪糕、甜筒加10元多一件、飲料箱購最高66折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店加碼LINE會員優惠，即日起至3月13日「光泉冷泡茶冰釀紅茶」原價25元、可享買二送一。圖／全家便利商店提供
全家便利商店加碼LINE會員優惠，即日起至3月13日「光泉冷泡茶冰釀紅茶」原價25元、可享買二送一。圖／全家便利商店提供
全家便利商店周末加碼優惠開跑，自即日起連續2周的周五、周六、周日3天祭出「私品茶仙女紅茶」買一送一優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店周末加碼優惠開跑，自即日起連續2周的周五、周六、周日3天祭出「私品茶仙女紅茶」買一送一優惠。圖／全家便利商店提供

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