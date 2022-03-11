全家便利商店連續兩周周末限時3天推仙女紅茶買一送一

根據中央氣象局指出，氣溫持續回升、周末高溫上看30度，全家便利商店周末加碼優惠開跑，自即日起連續2周的周五、周六、周日3天祭出「私品茶仙女紅茶」買一送一優惠，消費者於全台門市單筆消費內含仙女紅茶（冰熱不限），即可獲得「仙女紅茶（冰熱不限）一杯」兌換小白單一張，限原店兌換。

全家便利商店「仙女紅茶買一送一」優惠活動第一波為3月11日至3月13日，兌換時間為3月14日至3月17日；第二波為3月18日至3月20日，兌換時間為3月21日至3月24日。