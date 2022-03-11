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訂不到飛花落院沒關係 同集團八豆食府吃鍋也有好服務

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
魏幸怡說，冬天濕冷，「八豆食府精緻鍋物」特別推出了「胡椒豬肚鍋」。記者黃寅／攝影
魏幸怡說，冬天濕冷，「八豆食府精緻鍋物」特別推出了「胡椒豬肚鍋」。記者黃寅／攝影

位在台中市新社的餐廳「飛花落院」因景色佳、餐美味，訂位得排上三個月，讓許多人抱憾。市區的「八豆食府精緻鍋物」其實和它是同集團經營，有著同樣細緻的服務。最近，他們就考慮到濕冷天氣，推出胡椒豬肚鍋，讓消費者溫補。

女老闆魏幸怡說，胡椒豬肚鍋選用老母雞和豬大骨大火熬煮湯底4個小時，等到高湯呈現乳白色後，再加入豬肚和白胡椒粒以及四川的青花椒一起燉煮，讓豬肚的風味兼具白胡椒的香辣和青花椒的辛香，不僅湯好喝，豬肚入口也軟嫩味香。

火鍋料來自全台各家名店，例如「基隆三記魚餃」、「新竹石家貢丸」、「南門市場蛋餃」，讓消費者品嘗到其他名店的不同美食。

八豆食府精緻鍋物和飛花落院同屬麻葉集團旗下，麻葉在台中扎根25年，集團還有一頭牛日式燒肉、八豆食府壽喜燒，各有愛好者。八豆食府精緻鍋物因食材新鮮、美味、健康，且空間寬敞，又有竹林圍繞的不同用餐氛圍，長期以來也受到消費者喜愛。

魏幸怡說，若是不方便到店裡用餐，他們也推出胡椒豬肚湯的冷凍宅配，讓消費者在家也能享用到濃郁又充滿香氣的胡椒豬肚。湯底除了煮火鍋還能加上耐久煮並且以蘆薈取代水的「蕾絲麵」搭配；煮好的蕾絲麵加上青蔥、辣椒、蒜泥和蒜頭酥一起拌勻鋪上豬肚切片，就好像把餐廳帶回家一樣。

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