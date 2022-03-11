黑眼圈讓人秒變老 SK-II光蘊環彩眼部精華3步驟解決

現代人生活壓力大，導致黑眼圈、眼周也跟著暗沈，特別是女生，只要出現黑眼圈，臉上就無神，看起來更是老了好幾歲，SK-II研究發現，下眼周的肌膚是女性們最在意的臉部肌膚問題之一，環境氣候變遷，也讓眼周肌膚感受到乾澀，空污的變化也讓肌膚變得粗糙沒光澤，並因日常的壓力導致眼周肌膚的血液循環不佳所致。

因此SK-II首度推出高科技眼部精華「SK-II光蘊環彩眼部精華」，含有明星成份PITERA™，以先進的超肌因光蘊，添加全新清眸雙重複合成分，能維持肌膚健康的代謝，轉向透亮，進而淡化暗沉。強化肌膚緊實及柔嫩度，維持眼周肌膚的水潤感，讓眼睛看起來更明亮。

強化屏障的明星成份PITERA™，讓肌膚變得晶瑩剔透加上超肌因科技，三個步驟讓眼周暗沉、細紋一次說掰掰。

步驟一：使用時，以畫圓滾動的手勢，在下眼周由內而外的塗抹，使之產品能均勻的塗抹在下眼周的肌膚上。

步驟二：同樣由內而外，在下眼周及上眼周及上眼皮，均勻推開產品，上下眼周約為五次。