開課嘍！酉鬼啤酒工廠參觀一日限定 下周六開團

無論是工廠參觀、短期學習課程，從體驗到手做到進修，「知識經濟（The Knowledge Economy）」近年正流行。可曾想過：擁有金黃色色澤、綿密氣泡、多變風味的啤酒是如何誕生的？本土精釀啤酒品牌酉鬼啤酒宣布，將於3月19日（六）開設酒廠參觀體驗行程、帶人一窺一瓶啤酒從無到有的誕生過程。

酒廠位於五股的混血小酒廠「酉鬼啤酒UGLY HALF BEER」，成立於2019 年。其中酉、鬼兩字合組起來就是醜的英文名字UGLY，同時酒廠的識別也化成一個討喜的微笑符號，並以露出的牙齒、舌頭將UGLY藏入設計。走精釀路線的酉鬼啤酒雖然僅成立三年，但推出的啤酒風味不斷推陳出新，並不時結合在地台灣文化如布袋戲、早餐店紅茶、蚵仔...打造出「撥雲霧見蓬萊仙島（Hazy IPA）」、「吐司切邊大冰紅」...等各式精釀創意風味。

而在這個150分鐘的過程中，導覽人員將在一樓約200坪的空間中，首先介紹並體驗啤酒的四大原料：水、麥芽、啤酒花與酵母，分別對於釀造啤酒的重要性；接下來再針對釀酒流程與廠房設備的介紹，最後並帶領參觀者試飲六款酉鬼啤酒的精彩創意作品；同時二樓平常不對外公開的會議室、酉鬼招待所，也將特別開放參觀，意猶未盡？紀念品區將再提供兩款啤酒杯、酉鬼「雙喜」T恤可供購買收藏。

由於活動時間為3月19日（六）下午兩點開始，建議需於活動前10至15分鐘抵達酒廠，地址為新北市五股區五工三路116巷9號，如搭乘機場捷運線可至新北產業園區站下車、步行至酒廠約15分鐘，搭乘公車可至「政錩汽車（五工路口）」下車、步行至酒廠約6分鐘；如搭乘計程車，自台北車站出發搭乘計程車車資則估算約250元。

酉鬼啤酒並提醒：工作區域謝絕12歲以下兒童進入，同時參與者必須年滿18歲方可飲酒，品牌並保有修改與終止活動之權益，如需報名參觀，可逕行與酉鬼啤酒官方網站或臉書粉絲專頁詢問。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康