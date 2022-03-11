快訊

直播／今本土+7、境外+75 無新增死亡個案

日男尋求刺激偷拍30年 驚爆集團成員遍布日本「一年賺逾2億」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開課嘍！酉鬼啤酒工廠參觀一日限定 下周六開團

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
佔地約400坪的酉鬼啤酒，廠商設備耗資上千萬打造，是2019年新成立的創意精釀小酒廠。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
佔地約400坪的酉鬼啤酒，廠商設備耗資上千萬打造，是2019年新成立的創意精釀小酒廠。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無論是工廠參觀、短期學習課程，從體驗到手做到進修，「知識經濟（The Knowledge Economy）」近年正流行。可曾想過：擁有金黃色色澤、綿密氣泡、多變風味的啤酒是如何誕生的？本土精釀啤酒品牌酉鬼啤酒宣布，將於3月19日（六）開設酒廠參觀體驗行程、帶人一窺一瓶啤酒從無到有的誕生過程。

酒廠位於五股的混血小酒廠「酉鬼啤酒UGLY HALF BEER」，成立於2019 年。其中酉、鬼兩字合組起來就是醜的英文名字UGLY，同時酒廠的識別也化成一個討喜的微笑符號，並以露出的牙齒、舌頭將UGLY藏入設計。走精釀路線的酉鬼啤酒雖然僅成立三年，但推出的啤酒風味不斷推陳出新，並不時結合在地台灣文化如布袋戲、早餐店紅茶、蚵仔...打造出「撥雲霧見蓬萊仙島（Hazy IPA）」、「吐司切邊大冰紅」...等各式精釀創意風味。

而在這個150分鐘的過程中，導覽人員將在一樓約200坪的空間中，首先介紹並體驗啤酒的四大原料：水、麥芽、啤酒花與酵母，分別對於釀造啤酒的重要性；接下來再針對釀酒流程與廠房設備的介紹，最後並帶領參觀者試飲六款酉鬼啤酒的精彩創意作品；同時二樓平常不對外公開的會議室、酉鬼招待所，也將特別開放參觀，意猶未盡？紀念品區將再提供兩款啤酒杯、酉鬼「雙喜」T恤可供購買收藏。

由於活動時間為3月19日（六）下午兩點開始，建議需於活動前10至15分鐘抵達酒廠，地址為新北市五股區五工三路116巷9號，如搭乘機場捷運線可至新北產業園區站下車、步行至酒廠約15分鐘，搭乘公車可至「政錩汽車（五工路口）」下車、步行至酒廠約6分鐘；如搭乘計程車，自台北車站出發搭乘計程車車資則估算約250元。

酉鬼啤酒並提醒：工作區域謝絕12歲以下兒童進入，同時參與者必須年滿18歲方可飲酒，品牌並保有修改與終止活動之權益，如需報名參觀，可逕行與酉鬼啤酒官方網站或臉書粉絲專頁詢問。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本土精釀啤酒品牌酉鬼啤酒宣布，將於3月19日（六）開設酒廠參觀體驗行程、帶人一窺一瓶啤酒從無到有的誕生過程。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本土精釀啤酒品牌酉鬼啤酒宣布，將於3月19日（六）開設酒廠參觀體驗行程、帶人一窺一瓶啤酒從無到有的誕生過程。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以酉鬼啤酒曾獲2021《AIBA 澳洲國際啤酒大賽》銅牌的雙喜DIPA酒標為元素的酉鬼啤酒「雙喜」T恤，590元。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以酉鬼啤酒曾獲2021《AIBA 澳洲國際啤酒大賽》銅牌的雙喜DIPA酒標為元素的酉鬼啤酒「雙喜」T恤，590元。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酉鬼啤酒的「雲朵啤酒杯」，在杯緣畫上了可愛的雲朵插畫，也像是啤酒的泡沫，帶來歡樂、甜美的聯想。圖 / 酉鬼啤酒提供。
酉鬼啤酒的「雲朵啤酒杯」，在杯緣畫上了可愛的雲朵插畫，也像是啤酒的泡沫，帶來歡樂、甜美的聯想。圖 / 酉鬼啤酒提供。
意猶未盡？紀念品區將再提供啤酒杯、T恤可供購買收藏。圖 / 酉鬼啤酒提供
意猶未盡？紀念品區將再提供啤酒杯、T恤可供購買收藏。圖 / 酉鬼啤酒提供
二樓平常不對外公開的會議室，也將特別開放參觀。圖 / 酉鬼啤酒提供
二樓平常不對外公開的會議室，也將特別開放參觀。圖 / 酉鬼啤酒提供
入夜後的酉鬼啤酒，鐵捲門上並繪有奇趣的五彩塗鴉，活力十足。圖 / 酉鬼啤酒提供
入夜後的酉鬼啤酒，鐵捲門上並繪有奇趣的五彩塗鴉，活力十足。圖 / 酉鬼啤酒提供
酉鬼啤酒雲朵啤酒杯，564ml，400元。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酉鬼啤酒雲朵啤酒杯，564ml，400元。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
包含麥芽（金黃色）、啤酒花（綠色）、巧克力碎片...等各種原料，都是酉鬼啤酒釀造中的重要原料。圖 / 酉鬼啤酒提供
包含麥芽（金黃色）、啤酒花（綠色）、巧克力碎片...等各種原料，都是酉鬼啤酒釀造中的重要原料。圖 / 酉鬼啤酒提供

酒駕 機場捷運

延伸閱讀

影／台64線快速道路自撞翻車 男疑擔心酒駕跳橋仍被逮

適度飲酒 一天兩杯啤酒的大腦損傷相當於老10年

台東1軍人昨酒駕 單位今火速記2大過汰除

影／高雄女酒駕多次仍不怕 知道要被關...哭求放過

相關新聞

消基會抽驗國產進口草莓 日本草莓農藥殘留不合格率8成

草莓酸甜滋味與香氣十足，是許多人的最愛，除了台灣草莓，日韓、美國等進口草莓也廣受歡迎。消基會在今年1月抽驗國產與進口草莓...

全家便利商店連續兩周周末限時3天推仙女紅茶買一送一

根據中央氣象局指出，氣溫持續回升、周末高溫上看30度，全家便利商店周末加碼優惠開跑，自即日起連續2周的周五、周六、周日3...

訂不到飛花落院沒關係 同集團八豆食府吃鍋也有好服務

位在台中市新社的餐廳「飛花落院」因景色佳、餐美味，訂位得排上三個月，讓許多人抱憾。市區的「八豆食府精緻鍋物」其實和它是同...

黑眼圈讓人秒變老 SK-II光蘊環彩眼部精華3步驟解決

現代人生活壓力大，導致黑眼圈、眼周也跟著暗沈，特別是女生，只要出現黑眼圈，臉上就無神，看起來更是老了好幾歲，SK-II研...

開課嘍！酉鬼啤酒工廠參觀一日限定 下周六開團

無論是工廠參觀、短期學習課程，從體驗到手做到進修，「知識經濟（The Knowledge Economy）」近年正流行。可曾想過：擁有金黃色色澤、綿密氣泡、多變風味的啤酒是如何誕生的？本土精釀啤酒品牌酉鬼啤酒宣布，將於3月19日（六）開設酒廠參觀體驗行程、帶人一窺一瓶啤酒從無到有的誕生過程。

國光花市春季蘭花冠軍出爐 來看千朵紅「花王」

台中市大里區農會在國光假日花市舉辦的春季蘭花評鑑競賽共370盆蘭花參展，今天結果出爐，全場總冠軍為何國芳，總冠軍株開花逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。