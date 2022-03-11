福島核災11周年開放福食進口 民團批政府話術多抽驗少

今天是福島核災11周年，民間團體召開記者會表示，11年後，日本仍災受核災之害，但我國卻進口了日本核災區食品，但檢驗量不足、抽樣比例低，被抽檢的機會小，國人攝取到的機率大增，一輩子受影響。

立委陳椒華說，進口福島五縣市食品，水產品過去禁止進口現在也開放了，但韓國、澳門仍禁止，因為其中銫與鍶含量高，鍶90會蓄積在骨骼，以饗造血系統，骨骼癌變機率高，政府說開放後逐批檢驗，但實際上採樣數不多，每千件採5件、每3500件採10件，採樣率僅0.28%明顯不足，銫半衰期29年，鍶39年，鍶與銫是一級致癌物，採樣不足，國人攝食機率大增，一輩子受影響，會持續在立院監督。

綠色消費者基金會董事長方儉說，福食究竟是福氣的「福」，還是輻射的「輻」，日本是因為發生了核災意外，不可避免有輻射影響與汙染，但台灣是可避免卻沒有避免，即使已經過了11年，在世界貿易組織WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS委員會）中，也同意每個國家對於貿易，都可以訂定更嚴格的標準，不一定要依照別人的標準，包括食品安全，或者防檢疫問題。

他表示，國際食品法典委員會（CODEX）所定食品標準碘131為100貝克／公斤，銫134+137為1000貝克／公斤；日本一般食品為100貝克／公斤；台灣檢驗設備對輻射的靈敏度是0.5貝克／公斤，日本的檢驗靈敏度有的是10、有的是25，檢驗方法比我國寬鬆很多，我國比照日本，相對實施也寬鬆，看到只要把名稱從「輻食」改為「福食」就安全？

方儉表示，政府話術多，明明連日本政府都公布有14個國家對日本食品進行管制，只有我國政府說2個國家，僅有台灣以及中國大陸，政府誠信有問題。

力挺反萊豬公投的精神科醫師蘇偉碩表示，根據食安法規定，對安全有疑慮的食物，就視為不安全，但現在不確定不安全，就視為安全，這違反法律；為了開放福食，已開放經貿為理由，就犧牲食品安全，倒轉我國法律概念。

蘇偉碩表示，沒有一個主權獨立的國家，去保證出口國的安全，日本政府自己都不敢說叫做安全標準，僅說管制標準或者容許標準，但我國卻對國人說安全，在概念上的說法倒置，是非常要命的。