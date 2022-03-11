消基會抽驗國產進口草莓 日本草莓農藥殘留不合格率8成

草莓酸甜滋味與香氣十足，是許多人的最愛，除了台灣草莓，日韓、美國等進口草莓也廣受歡迎。消基會在今年1月抽驗國產與進口草莓，12件抽查草莓，僅韓國草莓未檢出農藥殘留，其餘11件草莓都檢出1到17種農藥殘留，其中有6件不符合農業殘留容許量標準，整體不合率5成，若細分產地，日本不合格率甚至高達8成。

消基會董事長黃怡騰表示，草莓外表嬌嫩，在清洗時不能過度搓洗，只能以流動的水輕輕沖洗，或以清水稍微浸泡，若有農藥殘留，恐怕難以洗去，消基會因此在今年1月間，從北市、台中市、彰化縣與高雄市的量販店、超市、水果行、傳統市場、黃昏市場等販售通路進行採樣，購得6件國產草莓、5件日本草莓、1件韓國草莓，共計12件樣品，了解市售草莓是否有農藥殘留的問題。

消費者文教基金會發行人胡峰賓表示，本次12件草莓檢測結果，只有韓國草莓未檢出農藥殘留，其他11件草莓都檢出1到17種農藥殘留，這11件草莓裡，有6件不符合農藥殘留容許量標準，其中有4件是日本草莓，且這6件都檢出1到2種不得使用於草莓的農藥。

他表示，這次草莓農藥檢測總體合格率5成，若細分產地，國產草莓合格率為66.7％，日本草莓為20％，韓國草莓為100％，換句話說，日本草莓不合格比率高達8成。

胡峰賓說，衛福部長陳時中2月為福食開放接受媒體專訪時強調日本管理獲世界認可，若真的檢出輻射超標，會要求日本提出改善方式再來談進口細節，若屢次超標就真的翻臉，但從這次檢驗結果看來，日本進口草莓不合格率高達8成，「這樣的管理受到世界肯定嗎？」

胡峰賓說，從近年邊境檢驗也可看出，2020年邊境檢驗進口草莓不合格數19件、2021年21件、2022年至2月11件，共計51件，其中以來自日本的39件為最多，日本草莓屢次超標，「我們很想問陳部長，你要翻臉嗎？」

消基會檢驗長凌永健說，這次檢驗所測到的農藥，幾乎都是不可檢出的農藥為主，但都沒有超標，代表我國農委會在推動農藥減量有一定效果，但農藥類別上還要多努力，除了減量，也應該減少農藥使用類別。他另指出，這次最大問題幾乎都在邊境檢驗，合理懷疑後市場監測沒有針對草莓抽驗，恐怕是比較大的漏洞。