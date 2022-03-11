快訊

俄烏大戰之際看美軍是否協防台灣 美民眾多不願冒險

拒承諾不停電 蘇貞昌反嗆蔣萬安：你承諾反攻大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國光花市春季蘭花冠軍出爐 來看千朵紅「花王」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區農會春季蘭花評鑑競賽全場總冠軍何國芳，總冠軍株開花逾千朵鮮紅色花朵。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會春季蘭花評鑑競賽全場總冠軍何國芳，總冠軍株開花逾千朵鮮紅色花朵。圖／大里區農會提供

台中市大里區農會在國光假日花市舉辦的春季蘭花評鑑競賽共370盆蘭花參展，今天結果出爐，全場總冠軍為何國芳，總冠軍株開花逾千朵鮮紅色花朵，花序整齊壯觀，全場禮蘭總冠軍為展壯台大蘭園，今起連三天在國光花市展出，現場定時專人導覽，明後兩天花卉盆栽DIY暨農特產品展售活動，歡迎市民體驗蘭花饗宴。

大里區農會總幹事賴東陽說，春天就應該到國光花市賞花，送人或自賞都很適合。台灣蘭花聞名於世，近年來由於政府的輔導及業者的努力，造就台灣蘭花產業的蓬勃發展，台灣蘭花在世界花卉市場具競爭優勢，在於豐富種源與育種能力，可提供符合市場需求高品質且具價格競爭力的種苗。

賴東陽說，大里區農會昨天在國光假日花市舉辦春季蘭花評鑑競賽，項目分為蝴蝶蘭、嘉德利亞蘭、其它蘭屬、創意禮蘭、傳統禮蘭等組，參展370盆蘭花各具特色。

今天獎項出爐，全場總冠軍為何國芳，全場禮蘭總冠軍為展壯台大蘭園，副總冠軍施澄村等3名，冠軍賴福池等15名，新花獎石明章等3名，特優獎陳武聰等25名。

大里區農會說，參賽者何國芳培育的腎藥蘭，為從最佳實生苗中分生苗中擇優栽培，時程逾12年，採露天栽培，此株質地耐開，栽培良好，可同時著花數百至千朵，花色鮮紅喜氣，總冠軍株單株開花逾千朵，花色鮮紅結構飽滿，花序整齊壯觀無瑕疵，一舉奪下總冠軍，實屬實至名歸。

大里區農會指出，全場禮蘭總冠軍展壯台大蘭園巧心創作的「秘境」作品，層次分明。以蝴蝶蘭為主，搭配其他蘭屬，其層次分明、繁花爭妍、工法嚴謹、調配鮮艷亮麗無比，賞心悅目，巧奪天工，為難得的好作品，經全體評審一致支持，榮獲全場禮籃總冠軍。

台中市大里區農會春季蘭花評鑑競賽全場禮蘭總冠軍展壯台大蘭園「秘境」作品，繁花爭妍賞心悅目。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會春季蘭花評鑑競賽全場禮蘭總冠軍展壯台大蘭園「秘境」作品，繁花爭妍賞心悅目。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會春季蘭花評鑑競賽全場總冠軍何國芳，總冠軍株開花逾千朵鮮紅色花朵。圖／大里區農會提供
台中市大里區農會春季蘭花評鑑競賽全場總冠軍何國芳，總冠軍株開花逾千朵鮮紅色花朵。圖／大里區農會提供

農會 台大 盆栽

延伸閱讀

台灣國際蘭展3月26日開展 推出烏克蘭代表色蘭花

曬烏克蘭國旗蘭花 蔡總統邀國人看台灣國際蘭展

賴清德曬烏克蘭國旗配色蘭花 感謝國人響應捐款

單車婦竊得上百株蘭花 卻因303大停電意外遭逮

相關新聞

開課嘍！酉鬼啤酒工廠參觀一日限定 下周六開團

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

福島核災11周年開放福食進口 民團批政府話術多抽驗少

今天是福島核災11周年，民間團體召開記者會表示，11年後，日本仍災受核災之害，但我國卻進口了日本核災區食品，但檢驗量不足...

消基會抽驗國產進口草莓 日本草莓農藥殘留不合格率8成

草莓酸甜滋味與香氣十足，是許多人的最愛，除了台灣草莓，日韓、美國等進口草莓也廣受歡迎。消基會在今年1月抽驗國產與進口草莓...

國光花市春季蘭花冠軍出爐 來看千朵紅「花王」

台中市大里區農會在國光假日花市舉辦的春季蘭花評鑑競賽共370盆蘭花參展，今天結果出爐，全場總冠軍為何國芳，總冠軍株開花逾...

雙層餐車海鮮季開跑！攜遠東香格里拉推出限定海鮮套餐

去年12月上路的台北市雙層餐車，一上路即引發搶購熱潮。為了讓旅客每次都有不同於以往的新奇體驗，業者繼第一季與晶華飯店合作...

防疫宅這樣規劃 生活更有樂趣20

受疫情影響，跳脫制式的設計思緒，儼然成為新趨勢。好室設計在住宅中融合新穎的生活模式，營造動靜皆宜的環境，重新描摹對「家」的想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。