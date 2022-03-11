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國光花市春季蘭花冠軍出爐 來看千朵紅「花王」
台中市大里區農會在國光假日花市舉辦的春季蘭花評鑑競賽共370盆蘭花參展，今天結果出爐，全場總冠軍為何國芳，總冠軍株開花逾千朵鮮紅色花朵，花序整齊壯觀，全場禮蘭總冠軍為展壯台大蘭園，今起連三天在國光花市展出，現場定時專人導覽，明後兩天花卉盆栽DIY暨農特產品展售活動，歡迎市民體驗蘭花饗宴。
大里區農會總幹事賴東陽說，春天就應該到國光花市賞花，送人或自賞都很適合。台灣蘭花聞名於世，近年來由於政府的輔導及業者的努力，造就台灣蘭花產業的蓬勃發展，台灣蘭花在世界花卉市場具競爭優勢，在於豐富種源與育種能力，可提供符合市場需求高品質且具價格競爭力的種苗。
賴東陽說，大里區農會昨天在國光假日花市舉辦春季蘭花評鑑競賽，項目分為蝴蝶蘭、嘉德利亞蘭、其它蘭屬、創意禮蘭、傳統禮蘭等組，參展370盆蘭花各具特色。
今天獎項出爐，全場總冠軍為何國芳，全場禮蘭總冠軍為展壯台大蘭園，副總冠軍施澄村等3名，冠軍賴福池等15名，新花獎石明章等3名，特優獎陳武聰等25名。
大里區農會說，參賽者何國芳培育的腎藥蘭，為從最佳實生苗中分生苗中擇優栽培，時程逾12年，採露天栽培，此株質地耐開，栽培良好，可同時著花數百至千朵，花色鮮紅喜氣，總冠軍株單株開花逾千朵，花色鮮紅結構飽滿，花序整齊壯觀無瑕疵，一舉奪下總冠軍，實屬實至名歸。
大里區農會指出，全場禮蘭總冠軍展壯台大蘭園巧心創作的「秘境」作品，層次分明。以蝴蝶蘭為主，搭配其他蘭屬，其層次分明、繁花爭妍、工法嚴謹、調配鮮艷亮麗無比，賞心悅目，巧奪天工，為難得的好作品，經全體評審一致支持，榮獲全場禮籃總冠軍。
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