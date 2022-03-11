白色情人節不知道要吃什麼？嚴選6間質感餐廳 美食配美景輕鬆收服他
無論是異國料理或是夜景餐廳，都能讓你享受愛情的微醺。
台北市/士林區
陽明山上知名的夜景餐廳，峇里島風的裝潢會讓人有誤入海島國家的錯覺，底下會隨著光影變化的白色泳池，絕對是必拍的浪漫美景！（MENU美食誌吃貨與運動並存的矛盾小妞提供）
台北市/松山區
從精緻的家居選物店變成為浪漫餐廳，從裝潢到餐點都很有質感，店內以歐陸文化藝術的特色為靈感，餐點以法式料理為主軸，推出許多滋味豐富的歐陸料理。（MENU美食誌拗嗚提供）
台北市/中山區
240坪的都市秘密花園，六棟歐式玻璃屋散落在戶外花園，彷彿來到歐洲的咖啡館，店家菜色以義式料理為主，一個人低消250元。
（MENU美食誌Ashley提供）
莫爾頓牛排館 Morton's The Steakhouse微風信義
台北市/信義區
台北市/中山區
（MENU美食誌隔壁陳太太提供）
台北市/中山區
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