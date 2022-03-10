神腦全通路預約新款iPhone 限時8天預約送獨家配件好禮

討論度、預約熱度都爆表的蘋果新機，將在3月18日正式上市，神腦網路商城及實體門市即日起同步開放預約，限時8天預約就贈送獨家好禮，買第3代iPhone SE送MEGA KING軍規空壓氣墊保護套，買iPhone 13系列即送MEGA KING 30W PD雙輸出旅充頭，一次入手實用周邊配件，精打細算的購機民眾即刻就可到神腦預約。

第3代iPhone SE售價13,900元起，搭配A15仿生晶片、4.7吋螢幕、5G網路支援、保留Touch ID及Home鍵，有64GB、128GB與256GB共3種容量，以及午夜色、星光色與紅色3種顏色可供選購，是以實惠價格入手5G蘋果新機的最佳選擇，而iPhone 13系列2種不同風格的綠色系新機也同步開放預約。