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桃園觀音上市化學廠大火 6層樓廠房陷火海全面燃燒

神腦全通路預約新款iPhone 限時8天預約送獨家配件好禮

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 13 Pro系列松嶺青色和iPhone 13系列的綠色，機身表面以奈米級金屬陶瓷多層次堆疊，神腦全通路預約送30W旅充頭。圖／神腦國際提供
iPhone 13 Pro系列松嶺青色和iPhone 13系列的綠色，機身表面以奈米級金屬陶瓷多層次堆疊，神腦全通路預約送30W旅充頭。圖／神腦國際提供

討論度、預約熱度都爆表的蘋果新機，將在3月18日正式上市，神腦網路商城及實體門市即日起同步開放預約，限時8天預約就贈送獨家好禮，買第3代iPhone SE送MEGA KING軍規空壓氣墊保護套，買iPhone 13系列即送MEGA KING 30W PD雙輸出旅充頭，一次入手實用周邊配件，精打細算的購機民眾即刻就可到神腦預約。

第3代iPhone SE售價13,900元起，搭配A15仿生晶片、4.7吋螢幕、5G網路支援、保留Touch ID及Home鍵，有64GB、128GB256GB共3種容量，以及午夜色、星光色與紅色3種顏色可供選購，是以實惠價格入手5G蘋果新機的最佳選擇，而iPhone 13系列2種不同風格的綠色系新機也同步開放預約。

為了讓全台消費者更輕鬆體驗各品牌5G新機、智慧家電，神腦於指定直營門市舉辦品牌週，推出的精選優惠商品有OPPO Reno7系列、小米11T系列，現場購買優惠最多，另加贈各樣配件好禮，而每日限量5組的三星Z旗艦摺疊系列，最高折9,900元；於指定門市購買三星新機S22系列，獨家贈送recolte Plaid厚燒格子三明治機（價值2,190元，數量有限、贈完為止），還有三星4K智慧電視最低13,400元起。

來神腦預約新款iPhone即可享獨家好禮，門市亦有各品牌5G新機及智慧家電，歡迎民眾親臨全台神腦門市體驗。圖／神腦國際提供
來神腦預約新款iPhone即可享獨家好禮，門市亦有各品牌5G新機及智慧家電，歡迎民眾親臨全台神腦門市體驗。圖／神腦國際提供
平價的iPhone SE限時預約送獨家好禮MEGA KING軍規空壓氣墊保護套。圖／神腦國際提供
平價的iPhone SE限時預約送獨家好禮MEGA KING軍規空壓氣墊保護套。圖／神腦國際提供

品牌 256GB 128GB

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