BLACKPINK Jisoo搶先逛！全球唯一Dior餐廳 就在全新開幕的巴黎蒙田大道總店

2022秋冬巴黎時裝周剛落幕，Dior代言人Jisoo在IG發文「下次見」，看來已返回韓國，她此行除了看秀，還搶先逛了全新開幕的蒙田大道總店（Dior 30 Montaigne），而這座歷經2年修繕竣工的旗艦店，還有全球唯一的Dior餐廳，繼去年Jisoo率先入住LVMH集團白馬莊園酒店之後，又搶先逛店，令人相當羨慕。 經過2年的修繕，Dior巴黎蒙田大道旗艦店於3月6日全新開幕。圖／Dior提供

去年10月也是在時裝周期間，Jisoo不僅在巴黎看秀、旅行、品嘗美食，更搶先入住2021年9月開幕的LVMH集團白馬莊園酒店，也體驗了全球唯一、DIOR Beauty在飯店設置的頂級SPA，這是LVMH集團旗下第5間Cheval Blanc系列的巴黎白馬莊園酒店（Cheval Blanc Paris），坐落在浪漫的塞納河畔，以法式公寓的住宅風格打造，隱密而奢華。

而本季度她在巴黎期間，又搶先參觀了3月6日開始營運、全新裝修完成的蒙田大道總店。這座私人宅邸（hôtel particulier）在1865年由拿破崙一世的兒子瓦萊夫斯基伯爵（Count Walewski）建造，翻修後保留既有風華，自1946年開始成為Christian Dior的總部，共7層樓高、總面積超過3,025坪，迪奧先生曾說這裡是「神奇美好的薈萃之地（refuge of the marvelous）」。本次修繕工程由建築師Peter Marino執掌，運用空間重新定義時裝、香水、皮件、香水、美妝、珠寶、家飾以及高級訂製服，將法式生活藝術（art de vivre）紛陳眼前，店內更有三座景觀設計師Peter Wirtz與Peter Marino聯手設計的花園，以及神秘的La Suite Dior頂級公寓，還有Le Restaurant Monsieur Dior餐廳和La Pâtisserie Dior甜點坊。

★藝術與建築薈萃之美

虻田總店內陳列Isa Genzken的玫瑰雕塑作品。圖／Dior提供

整座建築包括迪奧先生鍾愛的路易十六古典主義凡爾賽宮花紋地板，以及翻新詮釋的法式印花（Toile de Jouy）、籐格紋（Cannage），除了石材到珍稀布料等上百種建材，創作出古典、現代的亮眼對比，大自然與花朵更是這座旗艦店不可或缺的元素，從戶外花園、室內空間都可感受花卉元素的連貫性，安放香氛的裝置也運用浮雕玫瑰增添奢華。

延續品牌的藝術品味，店內擺放多個Peter Marino或Dior特別委託藝術家訂製的藝術品，在圓廳中心是設計師Paul Cocksedge打造的詩意裝置藝術「Bourrasque」，彷彿漂浮的紙張，以無重力姿態成為夢幻漩渦；一樓特別委由媒體藝術家Jennifer Steinkamp打造近三公尺寬的影像裝置，來呈現變動中的花朵，創造與花園的對話空間，此外，還有Joël Andrianomearisoa以Dior絲巾為靈感的組合畫、位於試衣間內Alberto Bertoldi的油畫等、Isa Genzken之玫瑰雕塑作品、Azuma Makoto的花卉畫作以及Brigitte Niedermair的攝影作品，都呼應著對大自然的熱愛。藝術的細節點綴，則見於Sophie Coryndon以鍍金花朵與葉子裝飾的電梯，珠寶區則有Nancy Lorenz設計的滑動面板來象徵迪奧先生熱愛的花園，而家具則是Joaquim Teneiro、Hans Olsen設計的椅子，以及Gio Ponti設計的桌子，都是特別為蒙田總店創作的作品。

★全球首個、唯一Le Monsieur Dior餐廳

全球唯一Le Monsieur Dior餐廳坐落在全新開幕的巴黎蒙田總店內。圖／Dior提供

全新開幕的蒙田總店內，還有全球唯一的Le Monsieur Dior餐廳，由廚師Jean Imbert主理。Jean Imbert在2021年7月接替Alain Ducasse擔任餐廳Plaza Athenée的新主廚，他曾榮獲2012「Top chef」電視節目冠軍，也曾接管菲董（Pharrell Williams）在邁阿密的餐館，位於蒙田總店的Le Monsieur Dior餐廳和La Pâtisserie Dior甜點坊都由他執掌，全球唯一的Le Monsieur Dior餐廳，表現了法式生活藝術的簡約優雅，美食由主廚Jean Imbert與合作夥伴Antony Clémot共同發想，靈感來自《La Cuisine cousu-main》書中收錄與Dior歷史和精神相關的佳餚，並搭配Dior Maison餐具系列，供應的葡萄酒則選取特殊地域，或致敬Dior歷史中關鍵年份例如1947年的佳釀。

餐廳牆面，是由Claudia Wieser設計幾何塊狀組成的鏡面，與Guy Limone的影像作品猶如一場對話，這件專為旗艦店號特製的作品源自一項大型研究專案，由數千張紅、黑和白色調影像的原創裝置藝術組成，取材自Dior檔案舊照和藝術家個人收藏。俯瞰茂盛玫瑰園的甜點店Le Pâtisserie Dior，是浪漫精緻的休憩空間。