全聯美味堂攜手「韓鶴亭」推5款韓式料理 最低百元有找

太想出國啦！全聯看好台灣人喜愛韓國商品追求韓流風潮，特地自3月11日至3月24日推出韓國商品展檔期，集結追韓劇必備零嘴、馬西搜唷的深夜食堂、歐膩的料理廚房等各式商品祭出8折起優惠。除了年糕、泡麵等相關商品，今年全聯美味堂還與韓國道地名店「韓鶴亭」聯名，推出5款超便利覆熱即食的韓國料理。同時，全聯READ BREAD也與韓國知名早餐品牌Isaac合作推出「中一刀吐司」，將韓國國民美食帶進全聯。

3月11日至4月14日限定，全聯美味堂與韓鶴亭聯手推出5道經典韓式料理，使用韓國直輸進口醬料，複製經典韓國美食風味。像是香辣入味、搭配彈牙冬粉的「安東燉雞」、鮮香料多的「炒瑪韓式粉絲」、極具代表性的韓國家庭料理「韓式雜菜冬粉」，以及韓國日常生活中不可或缺、加入軟Q韓國年糕超入味的「辣燉雞年糕（湯）」，還有令人吮指回味的「蜂蜜醬燒炸雞」，都讓人彷彿秒置身韓國。

如果喜歡簡單動手做，一次滿足所有元素的「韓式辣炒年糕拉麵組合包」、輕鬆替泡麵加料的「東遠KING龍蝦蟹肉風味棒」、份量十足的「昊福韓國全州大王蔘雞湯」，活動期間都特價買1送1，而網友狂推的「不倒翁韓式脆皮起司年糕熱狗」也有推出第2件5折優惠。

另外，全聯閱讀麵包READ BREAD特別與韓國知名早餐品牌Isaac合作，推出「中一刀吐司」，外型獨特，吐司體口感扎實濕潤，厚切4.5公分，中間剖半不切斷，方便夾入餡料，只要自行抹上奶油煎至金黃色，再加入歐姆蛋、火腿就變為經典韓式早餐，還附上紙盒讓消費者做完早餐輕鬆帶著走。還有「韓式泡菜披薩」方形薄餅皮放上Q彈燒肉搭配酸辣泡菜，大口飽足。