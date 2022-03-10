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全台獨家「蜑家菜」！圓山飯店限時品鮮 每道280元起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
漁村蒸三寶。圖／圓山飯店提供
漁村蒸三寶。圖／圓山飯店提供

你聽過「蜑家菜」嗎？這個來自香港獨具風味的料理，首度走進台灣星級飯店。台北圓山大飯店3月12日起推出「食好嘢來圓山 蜑家菜在金龍」蜑家菜美食，邀國人用舌尖遊香港。

美食家梁幼祥出席記者會指出，蜑家菜出自蜑家族，他們群居在江海交界的船艇上，通常會選在避風塘處聚居，其料理有三大特色，一是燙、多以煲仔或酥炸保溫；二是新鮮，即捕即食或立即醃漬；三是以陳皮、梅干、蝦干或蠔干等入菜，因此有著濃郁的香味。

圓山大飯店總經理楊守毅憶及過往，他說，在香港搭小艇吃蜑家菜，船家會開至僻靜、景色優美處，賞月喫酒品美食，雖然此景不再，但避風塘相關料理仍處處可見，「台灣人喜歡到香港嘗美食，現在出不了國，就把美味帶進台灣」，「另一個原因，是還沒人這麼做過」。

金龍餐廳主廚許耀光是土生土長的香港人，此次設計30道蜑家菜風味料理，其中的「避風塘沙母佐靚干貝粥」，選用一公斤以上的鮮活肥美大沙母，熱油酥炸至八分熟後大量灑上主廚特製蒜酥，再搭配皮蛋與干貝熬煮的白粥，鮮、香、鹹一次到位。「蜑家起司牛油松露蝦脆米」則以台梗九號米酥炸成脆米，脆米與新鮮菠菜打成的醬汁煨煮後，搭配新鮮酥炸大明蝦及松露與鵝肝熬煮而成的醬汁，完美融入脆米，濃郁鮮美，讓人回味無窮。

招牌推薦的「漁村蒸三寶」，得將蝦乾泡水12小時以上備用，加入鹹香中帶鮮味的馬友鹹魚、銀魚、臘腸、肝腸、金針菇、紅蘿蔔等食材，與浸泡蝦乾的高湯，蒸煮5分鐘，濃鮮鹹香，是漁家懷舊的傳統風味。

「蜑家菜」於金龍餐廳上菜，優惠價每道280元起，午、晚餐皆可點用。

避風塘沙母佐靚干貝粥。圖／圓山飯店提供
避風塘沙母佐靚干貝粥。圖／圓山飯店提供
紅蟳花膠蒸肉餅。圖／圓山飯店提供
紅蟳花膠蒸肉餅。圖／圓山飯店提供

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