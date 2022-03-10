松露蛋餅、松露漢堡 Q Burger「法式早餐」全新上桌

已經多次推出異國風味系列早餐的連鎖早餐店「Q Burger」，自即日起新推出「世界風味賞－法國站」系列，主打一系列松露蕈菇產品，包括有法式松露蕈菇舒肥雞堡、松露蕈菇厚牛堡、松露蕈菇蛋餅等不同選擇，為早餐時光帶來浪漫的法國風情。慶祝新品登場，會員最高可享新品折價5元優惠，參與活動者，也有機會獲得100元餐券。

本次Q Burger主打的「法式松露蕈菇舒肥雞堡」選用松露蕈菇、鮮嫩舒肥雞搭配現烤軟法麵包、新鮮生菜，帶有清爽的風味，單點89元、套餐125元；「松露蕈菇厚牛堡」，則使用進口松露、蕈菇、4盎司100%紐澳純牛肉與起士搭配，迎來大大的滿足感，單點109元、套餐145元。

同樣使用進口松露、國產蕈菇的「松露蕈菇歐姆蛋吐司」，搭配新鮮生菜、滑嫩乳酪歐姆蛋，一起夾入酥軟吐司中，每份49元。「松露蕈菇蛋餅」則是將台式蛋餅結合松露、蕈菇還有鐵板炒洋蔥等元素，成為獨特的早餐新選擇，每份49元。另外還提供有「松露蕈菇嫩蛋套餐」，一次品嚐松露蕈菇、滑嫩炒蛋，再搭配現烤草莓厚片與生菜沙拉的組合，搭配中杯紅茶，每套99元。