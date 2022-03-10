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超萌「貓咪奶酥」快閃巨城 全館滿額美食買一送一升級

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「貓夫人」貓咪奶酥厚片快閃巨城。圖／巨城提供
「貓夫人」貓咪奶酥厚片快閃巨城。圖／巨城提供

新竹Big City遠東巨城購物中心的餐飲超過120家品牌，含括台、日、韓、港、泰、義各式美食、5,500個座位，可以說是新竹人的廚房。巨城4樓美食街即日起至3月31日推出「美食飽胃戰」，只要持巨城當日單筆消費滿額發票或銷貨明細，就可至美食街丸亀製麵、銀座梅林、翰林茶館、Auntie Anne`s蝴蝶餅、春上布丁蛋糕等指定專櫃，享購餐買一送一、份量升級、加贈點心及飲料冰品等好康。

另外，巨城最新一波快閃報到，5樓有MIT木質拼圖品牌「HELLO FISH海裡魚」，防潑水、防蟲蛀和強耐磨的木質拼圖，包括最受歡迎的節氣、星球、插畫、聯名系列商品齊全，還有客製化木質拼圖送禮也很適合。

7樓則有「貓夫人」奶酥厚片網路甜點名店快閃，手工現烤貓型厚片吐司外酥內軟、有甜鹹口味等口味選擇多，貓咪厚片造型也相當討喜吸睛；另有手工糖果「美菓」法式牛奶糖及奶霜餅乾，還有「吾餡」招牌甜點達克瓦茲。

另外，巨城攜手國立清華大學跨領域科教中心於3月12日舉辦2022「國際女性科學日嘉年華會」，連續四年已是桃竹苗規模最大的科普市集活動，將有能源局、台北天文館、科教館、台灣女科技人電子報、物理學會雙月刊、新竹女中、竹南高中等產官學超過20個攤位，正逢周六假日適合親子共遊。

「吾餡」招牌甜點達克瓦茲3/14至3/20快閃巨城7樓。圖／摘自吾餡IG
「吾餡」招牌甜點達克瓦茲3/14至3/20快閃巨城7樓。圖／摘自吾餡IG
巨城4樓美食街即日起至3月31日推出「美食飽胃戰」，只要持巨城當日單筆消費滿額發票或銷貨明細，就可至美食街指定專櫃，享購餐買一送一、升級等優惠。圖／摘自巨城臉書專頁
巨城4樓美食街即日起至3月31日推出「美食飽胃戰」，只要持巨城當日單筆消費滿額發票或銷貨明細，就可至美食街指定專櫃，享購餐買一送一、升級等優惠。圖／摘自巨城臉書專頁
巨城4樓美食街即日起至3月31日推出「美食飽胃戰」，只要持巨城當日單筆消費滿額發票或銷貨明細，就可至美食街指定專櫃，享購餐買一送一、升級等優惠。圖／摘自巨城臉書專頁
巨城4樓美食街即日起至3月31日推出「美食飽胃戰」，只要持巨城當日單筆消費滿額發票或銷貨明細，就可至美食街指定專櫃，享購餐買一送一、升級等優惠。圖／摘自巨城臉書專頁

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