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成為自己的女王！CORUM海軍上將女皇系列 粉嫩霸氣

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
崑崙（CORUM）海軍上將（Admiral）系列女皇腕表，五級鈦金屬、38毫米、自動上鍊機芯、全球限量150只，價格店洽。圖 / CORUM提供
崑崙（CORUM）海軍上將（Admiral）系列女皇腕表，五級鈦金屬、38毫米、自動上鍊機芯、全球限量150只，價格店洽。圖 / CORUM提供

無論幾歲、不管是一個人或兩個人，對自己好、讓自己感覺到舒服，是讓心理健康不變的道理。女性可以喜愛浪漫、當然也可以剛強於外，兩者並存。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）推出新款海軍上將（Admiral）系列女皇腕表，以粉嫩成色搭配經典的多邊形表殼，剛柔並濟。

來自瑞士的CORUM，旗下的海軍上將系列，過往從帆船運動得到靈感，打造出12邊形、運動風格鮮明的海軍上將系列表款。今年全新38毫米的女皇系列自動腕表，面盤上具有工整、雅緻的「石榴裂紋」（Grenadier Fendu）紋路，並具有巧克力、白巧克力與粉紅三色，表圈再鑲嵌72顆圓型明亮式切割鑽石，閃耀、輕奢，其中粉紅色面盤並搭配粉紅色橡膠表帶，也讓人聯想到日式櫻花，浪漫且稍縱即逝，全球限量150只，價格店洽。

事實上，針對女性推出的多變色系，已是近年瑞士鐘表的大勢所趨。例如歐米茄（OMEGA）今年新款的星座（Constellation）系列，便有一款28毫米的星座女表採用偏心式、太陽紋處理的金屬面盤，並在表圈上使用了同色系的羅馬數字時標、粉嫩誘人，訂價96,000元；此外海瑞溫斯頓（Harry Winston）則有一款Emerald系列的女表，以祖母綠切割形狀為表殼，並搭配粉嫩的表帶。18毫米的18K白金表殼輕巧、隨身，全表再鑲嵌108顆圓形明亮式切工鑽石總重約0.606克拉、3顆圓形明亮式切工粉紅剛玉約0.003克拉，以及一顆祖母綠型切工粉紅剛玉約0.028克拉，訂價約47萬元，也是給自己的隨身風格印記。

海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表，白金、18毫米、石英機芯、粉色雙圈表帶，鑲嵌108顆圓形明亮式切工鑽石總重約0.606克拉，47萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕表，白金、18毫米、石英機芯、粉色雙圈表帶，鑲嵌108顆圓形明亮式切工鑽石總重約0.606克拉，47萬元。圖 / 海瑞溫斯頓提供
歐米茄（OMEGA）今年新款的星座（Constellation）系列，便有一款28毫米的星座女表採用偏心式、太陽紋處理的金屬面盤，並在表圈上使用了同色系的羅馬數字時標、粉嫩誘人。圖 / OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）今年新款的星座（Constellation）系列，便有一款28毫米的星座女表採用偏心式、太陽紋處理的金屬面盤，並在表圈上使用了同色系的羅馬數字時標、粉嫩誘人。圖 / OMEGA提供
OMEGA星座系列精鋼腕表，石英機芯、28毫米、時間顯示，96,000元。圖 / OMEGA提供
OMEGA星座系列精鋼腕表，石英機芯、28毫米、時間顯示，96,000元。圖 / OMEGA提供

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