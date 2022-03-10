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台灣米可樂果、阿舍拌麵洋芋片 創意零嘴抽1萬元紅包

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「可樂果」推出用米做的「可樂果米穀酥」，共計有筒仔米糕、雞肉飯、雞排便當3種經典台式口味。圖／聯華食品提供
「可樂果」推出用米做的「可樂果米穀酥」，共計有筒仔米糕、雞肉飯、雞排便當3種經典台式口味。圖／聯華食品提供

不斷變出新花樣的各式零嘴，總能為民眾帶來全新驚喜。已經有50餘年歷史的「可樂果」，今年推出以「台灣米」製成的「可樂果米穀酥」，共有3種特色口味，憑購買發票，還有機會抽中萬元現金。「阿舍」則是攜手「波的多」推出2款全新「快煮麵洋芋片」，共有經典油蔥、紅燒牛肉麵2種口味，重現阿舍拌麵的經典風味。

自1971年推出的「可樂果」豌豆酥，今年以台灣在地米為核心，推出全新配方、用米做的「可樂果米穀酥」，共計有「筒仔米糕」、「雞肉飯」、「雞排便當」等3種經典台式口味。相較於傳統可樂果，用米做的可樂果仍保有螺旋造型與酥脆口感，更增添天然米香，帶來涮嘴的滋味，每包售價均為45元，自即日起於全台便利商店、全聯、量販店限時販售。

為慶祝可樂果新品上市，即日起至4月30日期間，凡購買可樂果全系列任一商品，並加入LINE官方帳號並登錄發票，就有機會獲得10,000、5,000、3,000不等的現金獎項或可樂果產品。活動期間的消費金額也可兌換成點數，累積即可兌換「可樂果台Way限量帆布包」，送完為止。

以拌麵為招牌的「阿舍」，本次攜手洋芋片品牌「波的多」，首度推出2款「快煮麵洋芋片」，完整還原阿舍的招牌口味。「經典油蔥口味」擁有濃濃的油蔥香與醬油鹹香，搭配薄脆的洋芋片，令人食慾大開。「紅燒牛肉麵口味」則是使用扎實爽脆的厚片洋芋片，搭配上強烈的紅燒牛肉香氣，帶來大大的滿足感，每包均為45元。

阿舍限定款聯名洋芋片將於3月11日起在全台全聯獨家販售。阿舍並加碼推出「阿舍哥精選最愛限量禮盒」，內容物包含2款聯名洋芋片，以及紅燒牛肉麵、經典外省油蔥快煮麵各1組，還有「紅燒牛肉麵造型悠遊卡」。即日起於官網或門市消費滿1,977元即可贈送1盒，限量30組，贈完為止。

阿舍與波的多攜手推出「經典油蔥口味洋芋片」。圖／阿舍食品提供
阿舍與波的多攜手推出「經典油蔥口味洋芋片」。圖／阿舍食品提供
「阿舍」攜手「波的多」，推出「紅燒牛肉麵口味洋芋片」。圖／阿舍食品提供
「阿舍」攜手「波的多」，推出「紅燒牛肉麵口味洋芋片」。圖／阿舍食品提供

發票 量販店 悠遊卡

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