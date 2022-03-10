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俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

整理包／喜迎本土零確診！「4大超商限時優惠」一次看

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
喜迎本土零確診！7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分推出CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶同品項第3件0元的限時限量優惠。圖／7-ELEVEN提供
喜迎本土零確診！7-ELEVEN OPEN POINT App「行動隨時取」今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分推出CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶同品項第3件0元的限時限量優惠。圖／7-ELEVEN提供

睽違已久，眾所期待的本土零確診終於再現，今天（3月10日）中央流行疫情指揮中心宣布本土零確診的好消息，4大超商紛紛祭出限時優惠，與全民同慶迎接本土「+0」。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN今天晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定商品同品項第3件0元優惠，包括「CITY CAFE大杯美式咖啡」限量10萬組、「CITY TEA現萃茶英式紅茶」限量3萬組、「舒跑S健康補給飲料590ml」限量1.6萬組、「原萃冷萃蜜香紅茶450ml」限量1.6萬組、「可口可樂435ml」限量1.6萬組、「海尼根0.0零酒精330ml」限量1.6萬組等，線上支付可跨店使用，每款商品每會員限購1組，商品兌換效期至3月31日止。（指定CITY系列飲品同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶限指定門市兌領。）

●全家便利商店

全家便利商店即起至3月11日晚上11點59分於App「隨買跨店取」推出「Let’s Café經典美式咖啡特大杯第2杯0元」的限量優惠活動，每位會員限購兩組，數量有限、售完為止。

●萊爾富

萊爾富即日起至3月11日推出Hi Café特大杯冰咖啡同品項第2件0元優惠，可任選冰拿鐵咖啡（售價70元）或冰美式咖啡（售價60元）。

●OKmart

OKmart推出限時2天咖啡買2送2優惠，即起至3月11日晚上11點59分至門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵，即可享買2送2優惠。

慶祝今天（3月10日）本土零確診，全家便利商店即起至明天（3月11日）晚上11點59分於App「隨買跨店取」推出Let’s Café經典美式咖啡特大杯第2杯0元的限量優惠活動。圖／全家便利商店提供
慶祝今天（3月10日）本土零確診，全家便利商店即起至明天（3月11日）晚上11點59分於App「隨買跨店取」推出Let’s Café經典美式咖啡特大杯第2杯0元的限量優惠活動。圖／全家便利商店提供
慶祝台灣今日本土零確診，OKmart即日起至3月11日晚上11點59分至門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵，即可享買2送2優惠。圖／OKmart提供
慶祝台灣今日本土零確診，OKmart即日起至3月11日晚上11點59分至門市購買大杯莊園級美式咖啡、拿鐵，即可享買2送2優惠。圖／OKmart提供
歡慶今天（3月10日）本土零確診，萊爾富即日起至3月11日推出Hi Café特大杯冰咖啡同品項第2件0元優惠，可任選冰拿鐵咖啡（售價70元）或冰美式咖啡（售價60元）。圖／萊爾富提供
歡慶今天（3月10日）本土零確診，萊爾富即日起至3月11日推出Hi Café特大杯冰咖啡同品項第2件0元優惠，可任選冰拿鐵咖啡（售價70元）或冰美式咖啡（售價60元）。圖／萊爾富提供
喜迎本土零確診！7-ELEVEN今天（3月10日）晚上10點起至3月11日晚上11點59分於OPEN POINT App「行動隨時取」推出指定商品同品項第3件0元優惠。圖／7-ELEVEN提供
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咖啡 便利商店

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