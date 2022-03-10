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顧眼睛！格拉蘇蒂原創推新款SeaQ腕表「蘆葦綠」很耐看
隨著疫情逐漸降溫，春日出遊、旅遊的興緻也在提升當中。綠色一向是自然、森林、原始的顏色，也有此一說：常看綠色，將對眼睛帶來保護、舒緩的效果。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近日推出新款SeaQ大日期腕表，除了具有品牌經典的「德系」大日期（big-date）特色，更有象徵原始的「蘆葦綠」面盤，護眼、並帶來智慧的聯想。
SeaQ系列是格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近年新推出的潛水系列，並強調同時通過德國潛水標準DIN 8306與國際ISO 6425雙重標準，與24日的嚴苛測試，因此在穩定度、性能、防水都有著優異表現，而SeaQ大日期腕表更具有300米的防水規格，集精準與強悍於一身。
43.2毫米的精鋼表殼內，再裝載了品牌自製的36-13自動上鍊機芯，機芯並配戴K金Logo自動盤。值得一提的是，面盤六點鐘方向並印有Glashutte字樣，強調產自德國高級製表的產業重鎮：格拉蘇蒂。精鋼表殼將提供橡膠表帶搭配針扣、與尼龍編織表帶搭配針扣兩種選擇，價格皆為37萬8,000元。走路森林或踏入濕地？一只SeaQ大日期腕表，一路精準同行。
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