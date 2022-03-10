顧眼睛！格拉蘇蒂原創推新款SeaQ腕表「蘆葦綠」很耐看

隨著疫情逐漸降溫，春日出遊、旅遊的興緻也在提升當中。綠色一向是自然、森林、原始的顏色，也有此一說：常看綠色，將對眼睛帶來保護、舒緩的效果。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近日推出新款SeaQ大日期腕表，除了具有品牌經典的「德系」大日期（big-date）特色，更有象徵原始的「蘆葦綠」面盤，護眼、並帶來智慧的聯想。

SeaQ系列是格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近年新推出的潛水系列，並強調同時通過德國潛水標準DIN 8306與國際ISO 6425雙重標準，與24日的嚴苛測試，因此在穩定度、性能、防水都有著優異表現，而SeaQ大日期腕表更具有300米的防水規格，集精準與強悍於一身。