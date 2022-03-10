快訊

俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顧眼睛！格拉蘇蒂原創推新款SeaQ腕表「蘆葦綠」很耐看

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近日推出新款SeaQ大日期腕表，以象徵原始的「蘆葦綠」面盤，帶來智慧、原野的聯想。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近日推出新款SeaQ大日期腕表，以象徵原始的「蘆葦綠」面盤，帶來智慧、原野的聯想。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

隨著疫情逐漸降溫，春日出遊、旅遊的興緻也在提升當中。綠色一向是自然、森林、原始的顏色，也有此一說：常看綠色，將對眼睛帶來保護、舒緩的效果。德國高級製表品牌格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近日推出新款SeaQ大日期腕表，除了具有品牌經典的「德系」大日期（big-date）特色，更有象徵原始的「蘆葦綠」面盤，護眼、並帶來智慧的聯想。

SeaQ系列是格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）近年新推出的潛水系列，並強調同時通過德國潛水標準DIN 8306與國際ISO 6425雙重標準，與24日的嚴苛測試，因此在穩定度、性能、防水都有著優異表現，而SeaQ大日期腕表更具有300米的防水規格，集精準與強悍於一身。

43.2毫米的精鋼表殼內，再裝載了品牌自製的36-13自動上鍊機芯，機芯並配戴K金Logo自動盤。值得一提的是，面盤六點鐘方向並印有Glashutte字樣，強調產自德國高級製表的產業重鎮：格拉蘇蒂。精鋼表殼將提供橡膠表帶搭配針扣、與尼龍編織表帶搭配針扣兩種選擇，價格皆為37萬8,000元。走路森林或踏入濕地？一只SeaQ大日期腕表，一路精準同行。

品牌自製研發的36-13自動上鍊機芯，並具有象徵品牌縮寫的K金Logo自動盤。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
品牌自製研發的36-13自動上鍊機芯，並具有象徵品牌縮寫的K金Logo自動盤。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）SeaQ大日期腕表，37萬8,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）SeaQ大日期腕表，37萬8,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
由側面欣賞表款，更能領略藍寶石水晶的弧度、立體的數字時標，以及夜光塗料的諸多精緻細節。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
由側面欣賞表款，更能領略藍寶石水晶的弧度、立體的數字時標，以及夜光塗料的諸多精緻細節。圖 / 格拉蘇蒂原創提供

德國 品牌 腕表

延伸閱讀

歐盟現駐日本大使可能將出任駐華大使 德外交部尚無回應

豪奢旅遊、NFT、限量精品！沛納海一次滿足三種願望

20年咻一下就過去 這幾款設計竟然也20年了快來回味！

新機芯、新合金！OMEGA 2022新品 5重點一次解密

相關新聞

人文隙光 敞新盎然 H.F. Office

傳統踏實的建設公司一代，逐步交接給充滿變革活力的企業二代，辦公空間得以如何改造，方能體現企業邁向新紀元的氣象？蘊致設計使用絕美端景牆轉化企業形象，並透過異材質與圖樣的拼接結合，展現大刀闊斧的突破意圖，打造出「讓人不想下班的空間」。

整理包／喜迎本土零確診！「4大超商限時優惠」一次看

睽違已久，眾所期待的本土零確診終於再現，今天（3月10日）中央流行疫情指揮中心宣布本土零確診的好消息，4大超商紛紛祭出限...

顧眼睛！格拉蘇蒂原創推新款SeaQ腕表「蘆葦綠」很耐看

隨著疫情逐漸降溫，春日出遊、旅遊的興緻也在提升當中。綠色一向是自然、森林、原始的顏色，也有此一說：常看綠色，將對眼睛帶來...

大金空調「閃流放電」防疫防霉 7月底前購機最高省9千

依循聯合國永續發展目標，大金空調除了獨家開發出的R32新世代環保冷媒機種，減低溫室效應係數同時提升能效之外，最新提出「2...

《華燈初上》劉品言掐著大腿現身台北時裝周展前記者會 襯衫多開2顆和章廣辰從兄弟變CP

文化部舉辦「台北時裝周」展前記者會，自2018年開始開辦以來，即以永續時尚作為定調，也是亞洲首個倡議永續的時裝周，所有活...

孫藝珍曬白紗禮服照 超大「單顆鉚釘」包高貴又帥氣

講到Valentino，第一時間想到的應該就是經典鉚釘元素。從歷年來被許多時尚達人視為鞋櫃必備的鉚釘尖頭鞋到近來備受注目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。