大金空調「閃流放電」防疫防霉 7月底前購機最高省9千

依循聯合國永續發展目標，大金空調除了獨家開發出的R32新世代環保冷媒機種，減低溫室效應係數同時提升能效之外，最新提出「2050年邁向碳中和」，運用產品減排、運用解決方案減排，以及減排貢獻3大對策，持續提高空調產品能效，開發及採用全球暖化影響較低的冷媒。提升能源效率及再生能源系統達到減排，同時透過冷媒的轉換、回收及再生，開發可再生能源事業、護林植樹等達成更多減排貢獻。

和泰興業董事長蘇一仲表示：「和泰大金將持續以提供環境與空氣新價值，實現永續社會與公司成長的目標。2022年和泰大金挑戰200億元營業額，透過家用空調、商用空調、冷鏈設備、空氣淨化4大領域，以全方位綠色創新產品，疼惜台灣、地球與咱的未來。」

日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，可同時控制溫度與濕度，舒適又省電，其中橫綱V系列旗艦機種，搭載日本最先進閃流放電技術，開機防疫關機防霉，經日本大金與大阪大學研究證明，「閃流放電」空氣淨化技術對新冠病毒Omicron株可達99.97%的抑制活性效果。即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府貨物稅退稅2,000元。

大金空調也預告將於5月正式推出2款空氣清淨機，其中兼具除濕、加濕、清淨功能的旗艦機種MCZ70YSCT，具備雙閃流放電技術，並採用業界首創TAFU長效濾網，長達10年不用更換。機體內部乾燥運轉抑制黴菌繁殖，對外乾燥衣物的同時還能運用獨特的水分子脫臭清潔房間的空氣與異味。而針對7坪小空間設計的MC30YSCT，也採用閃流放電技術，雙邊大量進風快速淨化，靜音HEPA濾網同樣10年免換。