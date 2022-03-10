《華燈初上》劉品言掐著大腿現身台北時裝周展前記者會 襯衫多開2顆和章廣辰從兄弟變CP

文化部舉辦「台北時裝周」展前記者會，自2018年開始開辦以來，即以永續時尚作為定調，也是亞洲首個倡議永續的時裝周，所有活動將自3月23日至30日舉行，也邀請到《華燈初上》劉品言、章廣辰擔綱展前記者會的嘉賓。劉品言以近期超愛的西裝外套登場，「試圖把『西裝外套』這hashtag貼在我身上，因為我比較有女性特質，搭配帥氣元素更好，所以我有各種剪裁的西外，以前可能對亮黃、亮橘比較不知所措，嘗試了發現好像還ok嘛，所以也鼓勵大家跳出舒適框架，穿搭的路更寬廣。」極度怕熱的她原本擔心大好天氣，穿西裝外套會熱到融化，驚喜發現UUIN的外套舒服且透氣，光澤面料也相當搶眼。

而大家都很關心《華燈初上》兇手到底是誰，劉品言表示她未免自己爆雷、常掐著大腿保持戒心，「第三季就要出現解答，卻又有點捨不得，要用Hana身份和大家說掰掰。」而她把襯衫釦子多開2顆，「希望和章廣辰搭出點CP感，釦子全扣起來就是兄弟感了。」章廣辰相當喜愛以漁網、牡蠣殼、虱目魚鱗回收再製材質打造的oqliq機能大衣，「回收機能面料是我平常也會穿的，可以從消費開始做環保，因為永續再製商品可能初期費用比較高，但透過實際消費，其實是促成品牌更願意投資研發，來產生良性循環，我們付出的東西最後一定會回到我們身上。」