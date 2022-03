孫藝珍曬白紗禮服照 超大「單顆鉚釘」包高貴又帥氣

講到Valentino,第一時間想到的應該就是經典鉚釘元素。從歷年來被許多時尚達人視為鞋櫃必備的鉚釘尖頭鞋到近來備受注目的大菱格紋Roman Stud鉚釘鍊帶包等單品,都不斷為鉚釘注入新風格,創作出更多變的時尚魅力。今年春夏,Valentino打造了一款簡約的方形包,名稱就叫「One Stud」肩背包,直白形容這款包的設計重點,就是「一顆鉚釘」,非常簡潔俐落。

不久前才宣布與玄彬互訂終身的孫藝珍,日前在IG發布了一張身穿白紗禮服的照片,提前滿足許多粉絲對她在婚禮中的穿搭想像。她在該組造型中肩背的就是Valentino的One Stud包,純白色的包身正中央以一顆大型金屬鉚釘點綴,搭配細版金屬鍊肩背帶,典雅中不失銳利時尚性格。搭配孫藝珍的透膚薄紗禮服造型,也非常浪漫夢幻。新任品牌大使孫儷日前出席上海的時裝秀直播活動,也拎了同款的包包現身。

而日本最強星二代木村光希,日前則是以咖啡色套裝配藍綠色One Stud包,撞色搭法讓衣服和包包彼此相襯更為搶眼,大型鉚釘也巧妙呼應了她的項鍊,更顯帥氣。