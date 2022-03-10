2022 DestinAsian讀者之選 「台灣最頂尖酒店」出爐

全球知名旅遊及生活時尚雜誌《DestinAsian》頒布的2022年讀者之選 (2022 Readers' Choice Awards)結果出爐，「台灣最佳酒店」(Best Hotels in Taiwan)榜首、亦指台灣最頂尖酒店為台北文華東方酒店。

《DestinAsian》雜誌成立於2001年，由該雜誌舉辦的「讀者之選」大獎旨在為讀者提供一個獨特的平台，透過不提供入圍名單的開放式調查，忠實展現亞太地區高端旅遊消費者的意見。該獎項舉行已邁入第16年，繼2021年停辦一屆後，於3月初公布2022年度的獲獎名單。

這份名單是在去年8月至10月間進行，讀者以商務或休閒旅客的需求為考量，依據親切的服務、優越的地理位置、現代化的設施、餐飲品質、舒適度和卓越的設計等評選條件，於17個旅遊國家及地區為22個旅遊產業相關的類別進行投票，包括最佳酒店及度假村、精品酒店、航空公司、機場及旅遊目的地等。

台北文華東方酒店以「建築設計使用大量的大理石、絲綢與皮革，令人聯想到富含歐洲風情的豪華飯店，優雅細緻的的設計風格延伸至占地兩層樓的芳療中心、3間由國際設計大師季裕棠所設計的餐廳，以及氛圍歡快迷人、沿襲1920年代Art Deco 裝飾藝術風格的M.O. Bar。在青隅享用英式下午茶亦是不能錯過的極致享受」獲得讀者高度肯定，榮登「台灣最佳酒店」第一名。

台北文華東方酒店總經理貝理卡（Karan Berry）表示，「我們很榮幸獲得此項殊榮，在此也將這份榮耀歸功於整個酒店服務團隊。因疫情的衝擊，過去一年對於旅遊業界仍是相當艱辛的一年，我們辛勤的同仁努力不懈地在工作崗位上秉持服務的熱忱，每天竭盡所能確保賓客都能享有超凡的文華東方體驗。我們將會持續努力，致力提供每一位賓客超乎預期的完美服務品質。」

慶祝獲獎，預訂「文華東方逸居之旅」住房專案除可住滿28小時，每房每晚超值優惠價10,500元起，專案包含周日至周四入住品味卓絕的寬敞客房，享每日雙人豐盛早餐與提早下午1點入住、延遲至下午5點退房禮遇，加贈每房迎賓氣泡酒乙瓶與免費迷你吧，以及每間客房每晚可享有2,500元芳療療程額度，套房每晚則享有4,000元芳療療程折抵額度。