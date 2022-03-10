不紅也不白！教父級法國普羅旺斯粉紅酒 陪你趴踢一整天

粉紅酒趨勢近年來全球看漲，根據普羅旺斯葡萄酒專業委員會於2021年發佈的全球粉紅酒調查報告，粉紅酒近十多年來成長穩定，2019年全球粉紅酒銷售量較2002年已成長23%。酩悅軒尼詩看好粉紅酒市場發展，引進法國普羅旺斯AOC產區普羅旺斯丘（Côtes de Provence）的重量級粉紅酒品牌，教父等級「蝶伊絲柯蘭堡（Château d'Esclans）」及訴求純粹自然風味「米諾蒂（Minuty）」，將法國蔚藍海岸、紐約長島蔓延全球的粉紅酒浪潮席捲台灣。

酩悅軒尼詩台灣分公司董事長江岳昀（Claire）表示：「我們相當看好粉紅酒未來發展潛力，歐美國家消費者飲用粉紅酒為時尚表徵，粉紅色酒液與精品包裝的瓶身設計，讓它在時尚派對裡成為受人矚目的酒款，也讓粉紅酒擁有許多的愛好及追蹤者，同時酒體輕盈的特色，讓這樣的酒款很適合在輕鬆時刻與朋友一同分享，這將是走出紅、白酒的飲用模式，也相信將是葡萄酒愛好者的另一項選擇。」

粉紅酒風潮盛行追溯自2006年紐約長島，好萊塢名人的全日派對文化，帶起粉紅輕飲酒趨勢；好萊塢巨星如安潔莉娜裘莉、莎拉潔西卡派克因崇尚粉紅酒坐擁粉紅酒酒莊後，粉紅酒趨勢更加風行草偃。時至今日，粉紅酒的清爽酒體也因為輕鬆喝、好搭餐的特性，成為歐美國家消費者情有獨鍾的選擇。

法國蝶伊絲柯蘭堡堪稱教父等級的粉紅酒，全球頂級粉紅酒領導品牌，以精進的粉紅酒釀酒技術與擁有古老、超過100年的格那希（Grenache）老藤聞名。

蝶伊絲柯蘭堡旗下三款粉紅酒「天使絮語粉紅酒Whispering Angel 2020」以淡雅貝殼粉紅色呈現，具備檸檬與水蜜桃的香氣，伴隨著淺淺的單寧，適合做為開胃酒飲用。

堅持於晨間至中午採收葡萄的「搖滾天使粉紅酒Rock Angel 2020」，在指定攝氏7-8度間發酵避免過多的氧化，於橡木桶與不鏽鋼桶中進行釀造，調和出雅緻的淡粉玫瑰色調，呈現烹煮梨子、青蘋果伴隨著蜂蜜香氣，滑順的餘韻再迴響雪松氣息，風味層次複雜豐富。

「普羅旺斯粉紅酒Château d'Esclans 2019」，葡萄品種為格那希與維蒙蒂諾，部分酒液於橡木桶中釀造，浸潤出夕陽般的粉紅橘夢幻色調，帶著紅醋栗與覆盆子香氣，伴隨溫和的辛香料及木質清香，表現出鮮榨柑橘及些微鹹鮮的感覺，散發著粉紅酒時刻營造浪漫氛圍的力量。

另一品牌米諾蒂崇尚新鮮、自然、堅持天然生物動力耕種的永續經營理念，透過手工耕種採收及手工採收來實踐堅持，強調自流汁的使用，以未經修飾、自流汁追求純粹表現，崇向新鮮、自然、這樣的行動，墊定了現今普羅旺斯粉紅酒的風格。

「米諾蒂M粉紅酒2020」標誌性的曲線瓶身設計，由第二代傳人的妻子Monique Farnet於1960年所設計，至今已成為普羅旺斯粉紅酒瓶身的標誌。標誌性的水蜜桃與糖晶柳橙味道，尾韻悠長，口鼻之間亦帶有濃郁飽和的柳橙皮和紅醋栗香氣，柔軟而清新，適合搭配蔬菜湯品、沙拉、燒烤與杏桃甜點。「米諾蒂PRESTIGE粉紅酒2020」擁有鮮明的優雅風格，淺色粉紅葡萄酒散發出相當濃郁的柑橘和白花香氣，強烈而平衡的柑橘與漿果香氣，彰顯令人愉悅的礦物風味。適合搭配小牛生肉、烤魚與東方美食。

近十年發展出的「米諾蒂ROSE et OR粉紅酒2020」正是米諾蒂酒莊的風味代表，採地塊栽種管理方式，並由第三代傳人Jean-Etienne及François Matton兄弟打造，有著多重豐富的新鮮度和細膩度，展現出葡萄柚、玫瑰和白水蜜桃與白花香的香氣，常用以搭配帶殼海鮮或壽司。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康