「蘇媽媽」楊謹華穿紫色西裝 靠一巧思跟Gigi一樣辣

無論什麼場合，西裝外套都是非常百搭的單品，可以正式也可以休閒，隨手套上就很有型。除了經典的黑色款式之外，春夏時節也很適合來一件彩色款，像是今年當紅的紫色、綠色等，飽滿的色彩不但在視覺上很搶眼，也能展現出春夏的輕盈質感。

《華燈初上》「蘇媽媽」楊謹華日前在IG分享了自己的紫色西裝穿搭，看來相當年輕俐落。她以BOSS丁香紫色西裝套裝搭配基本款白T恤、休閒小白鞋，清新又帥氣。高腰褲款也可以營造出更好的整體比例，選擇V領的T恤也是非常有巧思，為造型注入更多性感女人味。

如果不想在春夏還要穿長袖，也可以最近像忙著宣傳新書的林依晨一樣，選穿BOSS暗橘色背心式西裝套裝，特殊的肩線設計霸氣有型。