蝦皮購物Logitech G超級新品日 推黑色沙漠夢幻聯名款

疫情帶動居家娛樂產業蓬勃發展，全球電競產業也迎來一波成長動能，瞄準電競商機，蝦皮購物與Logitech G攜手於即日起至3月12日推出超級新品日，獨家開賣「Logitech G X 黑色沙漠夢幻聯名款」限定滑鼠與鍵盤組，下單再送黑色沙漠虛寶卡；羅技電競超級新品日領券全館最高現折2,000元，再加碼下單抽價值萬元的羅技電競音箱、輕量雙模無線藍牙耳機豪禮組合。

蝦皮購物觀察今年1～2月站上電競相關商品趨勢，發現消費者最常購買電競耳機，高規格的螢幕與電競滑鼠、桌機也是熱門首選。鎖定台灣玩家最愛的電競配件，蝦皮購物祭出超殺優惠價，3月10日至3月12日「Logitech G超級新品日」在蝦皮商城獨家開賣「Logitech G黑色沙漠限定版無線遊戲滑鼠」，原價1,890元，超級新品日搭配優惠券只要1,290元；原價3,490元的「Logitech G黑色沙漠限定版G512電競鍵盤」券後價2,690元；「Logitech羅技G29賽車方向盤組」活動價10,690元。全館下單更有機會抽到價值近萬元的豪華電競音箱與輕量雙模無線藍牙耳機組合。

此外，蝦皮購物特別為電競迷準備超殺補貨清單，包括「Razer戰錘狂鯊RGB真無線藍牙耳機」特價3,688元；「MSI電競大禮包」特價1,990元，鍵盤、滑鼠、滑鼠墊、耳機一次購足；原價29,900元的LG 34吋電競曲面螢幕限時特價11,900元。