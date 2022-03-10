聽新聞
test
0:00 / 0:00
演活性愛影片外流女星 「灰姑娘」莉莉迷上爆乳裝
英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）最近忙著為了主演的傳記劇情網路電視迷你劇集《潘與湯米》宣傳，昨天她在洛杉磯參與了該片近期最後一場首映會，以一身Roberto Cavalli透視禮服現身，辣翻全場！
莉莉詹姆斯穿的這件Roberto Cavalli金色禮服，既奢華又狂野，由其整件幾乎一半以上是以露膚薄紗製成，雙腿若隱若現，轉身還大露背。頸部更以扣帶設計營造出SM個性風，也巧妙呼應了影集中的真實事件。
《潘與湯米》改編自女星潘蜜拉安德森跟「克魯小丑樂團」（Mötley Crüe）的鼓手湯米李性愛影片外流事件，這件事在1990年代曾轟動一時。影集中除了火辣的限制級內容之外，也重現了兩人當年轟轟烈烈的愛情故事，莉莉詹姆斯詮釋起形象火辣的潘蜜拉安德森，不只嘗試復古濃妝搭配性感服飾，舉止也更加狂放，簡直大大顛覆當年讓她走紅的「灰姑娘」螢幕形象。
也許也是因為如此，回顧她這陣子為了此片出席各種宣傳活動、跑時裝周的造型都更加火辣，爆乳裝、深Ｖ剪裁、中空裝輪著換，也讓人看到英倫小甜心的另一面，還沒追劇的台灣影迷可以在Disney+觀看此劇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言