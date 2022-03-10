演活性愛影片外流女星 「灰姑娘」莉莉迷上爆乳裝

英國女星莉莉詹姆斯（Lily James）最近忙著為了主演的傳記劇情網路電視迷你劇集《潘與湯米》宣傳，昨天她在洛杉磯參與了該片近期最後一場首映會，以一身Roberto Cavalli透視禮服現身，辣翻全場！

莉莉詹姆斯穿的這件Roberto Cavalli金色禮服，既奢華又狂野，由其整件幾乎一半以上是以露膚薄紗製成，雙腿若隱若現，轉身還大露背。頸部更以扣帶設計營造出SM個性風，也巧妙呼應了影集中的真實事件。

《潘與湯米》改編自女星潘蜜拉安德森跟「克魯小丑樂團」（Mötley Crüe）的鼓手湯米李性愛影片外流事件，這件事在1990年代曾轟動一時。影集中除了火辣的限制級內容之外，也重現了兩人當年轟轟烈烈的愛情故事，莉莉詹姆斯詮釋起形象火辣的潘蜜拉安德森，不只嘗試復古濃妝搭配性感服飾，舉止也更加狂放，簡直大大顛覆當年讓她走紅的「灰姑娘」螢幕形象。