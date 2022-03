卡地亞美學形象概念店開幕 陳庭妮、胡宇威首同框放閃

猶如微型設計美學展的卡地亞(CARTIER)The Culture of Design形象概念空間,今(3月10)日於遠百信義A13一樓揭幕,展出將至5月底止。品牌珠寶大使陳庭妮與品牌好友胡宇威同台出席,是兩人傳出求婚成功好消息後首度提體亮相並接受訪問。陳庭妮表示,自己從自己成年禮時收到父母送的人生第一件卡地亞,到胡宇威送的Juste un clou釘子手環、以及求婚鑽戒都是卡地亞,「對我來說,它就是一個充滿祝福的品牌。」

胡宇威笑說兩人一起公開露面感覺很不習慣,「但還滿有一種鬆了一口氣的感覺!」他透露早在兩年前就籌備求婚,探聽戒圍選購好卡地亞的鑽戒之後,求婚計畫卻被疫情打亂,最後在一起去登山的時候求婚成功,不過因為當時兩人都累壞了,本來浪漫的單膝跪地變成因為雙腿酸軟變成搞笑的雙膝跪地,「好像變成要求她嫁給我,」胡宇威笑說。對於2克拉的鑽戒,陳庭妮笑說:「看到第一就說太大了!」原來陳庭妮對於寶石配戴起來和手的整體比例也頗為講究。而她日常幾乎不離手的釘子手環,胡宇威表示當初會挑選者款珠寶,「因為這一個釘子不是直的,環繞在手上變成像LOVE系列將愛情環繞,我覺得還滿浪漫的。」這也正是這經典寶設計風靡全球數十年的原因。