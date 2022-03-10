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卡地亞美學形象概念店開幕 陳庭妮、胡宇威首同框放閃

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞The Culture of Design形象概念空間於遠百信義A13開幕。圖／卡地亞提供
卡地亞The Culture of Design形象概念空間於遠百信義A13開幕。圖／卡地亞提供

猶如微型設計美學展的卡地亞（CARTIER）The Culture of Design形象概念空間，今（3月10）日於遠百信義A13一樓揭幕，展出將至5月底止。品牌珠寶大使陳庭妮與品牌好友胡宇威同台出席，是兩人傳出求婚成功好消息後首度提體亮相並接受訪問。陳庭妮表示，自己從自己成年禮時收到父母送的人生第一件卡地亞，到胡宇威送的Juste un clou釘子手環、以及求婚鑽戒都是卡地亞，「對我來說，它就是一個充滿祝福的品牌。」

胡宇威笑說兩人一起公開露面感覺很不習慣，「但還滿有一種鬆了一口氣的感覺！」他透露早在兩年前就籌備求婚，探聽戒圍選購好卡地亞的鑽戒之後，求婚計畫卻被疫情打亂，最後在一起去登山的時候求婚成功，不過因為當時兩人都累壞了，本來浪漫的單膝跪地變成因為雙腿酸軟變成搞笑的雙膝跪地，「好像變成要求她嫁給我，」胡宇威笑說。對於2克拉的鑽戒，陳庭妮笑說：「看到第一就說太大了！」原來陳庭妮對於寶石配戴起來和手的整體比例也頗為講究。而她日常幾乎不離手的釘子手環，胡宇威表示當初會挑選者款珠寶，「因為這一個釘子不是直的，環繞在手上變成像LOVE系列將愛情環繞，我覺得還滿浪漫的。」這也正是這經典寶設計風靡全球數十年的原因。

有別於一般專賣店，卡地亞限定概念空間著重於傳遞典系列的創作靈感來源及多元且雋永的設計美學，為此，卡地亞也將於三月的每個週末舉辦導覽活動，猶如踏入美學設計展，讓參訪者能更深入了解卡地亞如何打造跨越時代、完美結合藝術與時尚精品的作品。一般導覽場次已於卡地亞LINE官方帳號開放預約，三月中更將開放預約4月1日起至10日止專為兒童打造的親子導覽場次。每個經典設計都還有專屬的遊戲程式，提供互動式的數位體驗。

BALLON BLEU DE CARTIER系列腕表誕生於2007年，靈感源自嶄新獨特的圓形美學，雙凸面圓形設計，巧妙平衡作品線條和立體感，如同氣球般輕盈。圖／卡地亞提供
BALLON BLEU DE CARTIER系列腕表誕生於2007年，靈感源自嶄新獨特的圓形美學，雙凸面圓形設計，巧妙平衡作品線條和立體感，如同氣球般輕盈。圖／卡地亞提供
TRINITY系列誕生於1924年，並於1981年取名為Cartier Trinity，由三色金環圈繾綣交織，在傳統上象徵愛情、友誼和忠誠。圖／卡地亞提供
TRINITY系列誕生於1924年，並於1981年取名為Cartier Trinity，由三色金環圈繾綣交織，在傳統上象徵愛情、友誼和忠誠。圖／卡地亞提供
Juste un Clou手環的設計將一枚平凡簡單的釘子幻化為線條純淨俐落的珠寶。圖／卡地亞提供
Juste un Clou手環的設計將一枚平凡簡單的釘子幻化為線條純淨俐落的珠寶。圖／卡地亞提供
飛行員阿爾伯特山度士杜蒙大膽創新，是Santos系列腕表的靈感來源，純粹簡約的設計和刻意展現螺絲的方形表盤，是引領時代的腕表。圖／卡地亞提供
飛行員阿爾伯特山度士杜蒙大膽創新，是Santos系列腕表的靈感來源，純粹簡約的設計和刻意展現螺絲的方形表盤，是引領時代的腕表。圖／卡地亞提供
陳庭妮與胡宇威共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞The Culture of Design形象概念空間開幕活動。記者王聰賢／攝影
陳庭妮與胡宇威共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞The Culture of Design形象概念空間開幕活動。記者王聰賢／攝影
卡地亞The Culture of Design形象概念空間以展覽牆面傳述設計理念。圖／卡地亞提供
卡地亞The Culture of Design形象概念空間以展覽牆面傳述設計理念。圖／卡地亞提供
陳庭妮與胡宇威共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞The Culture of Design形象概念空間開幕活動。記者王聰賢／攝影
陳庭妮與胡宇威共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞The Culture of Design形象概念空間開幕活動。記者王聰賢／攝影
卡地亞The Culture of Design形象概念空間於遠百信義A13開幕。圖／卡地亞提供
卡地亞The Culture of Design形象概念空間於遠百信義A13開幕。圖／卡地亞提供
PANTHÉRE DE CARTIER系列碗表以圓角方形、流暢的弧形表耳以及外露的螺釘，體現卡地亞在線條設計上極致簡約的追求，表鍊由一個個弧形拋光鍊節組成，極為柔軟貼合，也是「美洲豹」(Panthère) 之名由來。圖／卡地亞提供
PANTHÉRE DE CARTIER系列碗表以圓角方形、流暢的弧形表耳以及外露的螺釘，體現卡地亞在線條設計上極致簡約的追求，表鍊由一個個弧形拋光鍊節組成，極為柔軟貼合，也是「美洲豹」(Panthère) 之名由來。圖／卡地亞提供
卡地亞The Culture of Design形象概念空間於遠百信義A13開幕。圖／卡地亞提供
卡地亞The Culture of Design形象概念空間於遠百信義A13開幕。圖／卡地亞提供
LOVE系列誕生於1970年代的紐約，簡潔俐落的線條設計刻劃愛情的螺絲圖騰物語，象徵無拘無束的愛。圖／卡地亞提供
LOVE系列誕生於1970年代的紐約，簡潔俐落的線條設計刻劃愛情的螺絲圖騰物語，象徵無拘無束的愛。圖／卡地亞提供
陳庭妮與胡宇威共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞The Culture of Design形象概念空間開幕活動。記者王聰賢／攝影
陳庭妮與胡宇威共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞The Culture of Design形象概念空間開幕活動。記者王聰賢／攝影
陳庭妮與胡宇威共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞The Culture of Design形象概念空間開幕活動。記者王聰賢／攝影
陳庭妮與胡宇威共同出席於遠百信義A13開幕的卡地亞The Culture of Design形象概念空間開幕活動。記者王聰賢／攝影
TANK系列碗表誕生於1917年，兩側垂直平行的錶耳是Tank腕表的標誌性元素，靈感源自俯瞰坦克的獨特造型。圖／卡地亞提供
TANK系列碗表誕生於1917年，兩側垂直平行的錶耳是Tank腕表的標誌性元素，靈感源自俯瞰坦克的獨特造型。圖／卡地亞提供

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