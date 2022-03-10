卡地亞美學形象概念店開幕 陳庭妮、胡宇威首同框放閃
猶如微型設計美學展的卡地亞（CARTIER）The Culture of Design形象概念空間，今（3月10）日於遠百信義A13一樓揭幕，展出將至5月底止。品牌珠寶大使陳庭妮與品牌好友胡宇威同台出席，是兩人傳出求婚成功好消息後首度提體亮相並接受訪問。陳庭妮表示，自己從自己成年禮時收到父母送的人生第一件卡地亞，到胡宇威送的Juste un clou釘子手環、以及求婚鑽戒都是卡地亞，「對我來說，它就是一個充滿祝福的品牌。」
胡宇威笑說兩人一起公開露面感覺很不習慣，「但還滿有一種鬆了一口氣的感覺！」他透露早在兩年前就籌備求婚，探聽戒圍選購好卡地亞的鑽戒之後，求婚計畫卻被疫情打亂，最後在一起去登山的時候求婚成功，不過因為當時兩人都累壞了，本來浪漫的單膝跪地變成因為雙腿酸軟變成搞笑的雙膝跪地，「好像變成要求她嫁給我，」胡宇威笑說。對於2克拉的鑽戒，陳庭妮笑說：「看到第一就說太大了！」原來陳庭妮對於寶石配戴起來和手的整體比例也頗為講究。而她日常幾乎不離手的釘子手環，胡宇威表示當初會挑選者款珠寶，「因為這一個釘子不是直的，環繞在手上變成像LOVE系列將愛情環繞，我覺得還滿浪漫的。」這也正是這經典寶設計風靡全球數十年的原因。
有別於一般專賣店，卡地亞限定概念空間著重於傳遞典系列的創作靈感來源及多元且雋永的設計美學，為此，卡地亞也將於三月的每個週末舉辦導覽活動，猶如踏入美學設計展，讓參訪者能更深入了解卡地亞如何打造跨越時代、完美結合藝術與時尚精品的作品。一般導覽場次已於卡地亞LINE官方帳號開放預約，三月中更將開放預約4月1日起至10日止專為兒童打造的親子導覽場次。每個經典設計都還有專屬的遊戲程式，提供互動式的數位體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言